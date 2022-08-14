 

Мнение: Из-за чего сдался Акопян. Тайна в веках

14.08.2022, 20:37, Разное
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“Загадка. Вопрос шахматистам
А из-за чего сдался Акопян – http://chesspro.ru/chessonline/onlines/index_2328.html??

В финальной позиции – побить на b8, потом на f2. По-моему, на победу могут играть только черные – как-никак лишняя пешка… Ну, может быть, ничья. Но сдаваться?? Контроль вроде пройден. С чего вдруг, ума не приложу” (2009).

Этот повисший в воздухе аж на 13 лет (!) вопрос мне напомнил сегодня ЖЖ. Самое удивительное, что ссылка даже за такой огромный срок осталась вполне рабочей! Вот они, настоящие чудеса технологии. Я прошел по ней – и остался в том же недоумении, которое сегодня, вероятно, не разрешит уже никто (для совсем невнимательных – в положении финальной позиции у черных не только висит один из ферзей, но и грозит мат в один ход, поэтому размен на b8 вынужден).

Можно было бы на худой конец решить, что перепутан результат, и сдались не черные, а белые. Однако и это непонятно – ну да, у черных будет лишняя пешка и ферзь с конем против ферзя со слоном, но ведь поражение отнюдь не неизбежно. В общем – загадка века!

Источник: Размышления вольного социолога


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