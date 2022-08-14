Мнение: Приостановка «Дружбы», прекращение поставок из Венесуэлы и фундаментальное подорожание энергии

1. Очередной удар по европейскому энергорынку. Временно останавливалась часть нефтепровода «Дружба», причём опять не по вине России (ссылка):



Южная ветка нефтепровода «Дружба», по которой через Украину шла нефть в Чехию, Словакию и Венгрию, остановлена — ибо из-за санкций оплата «Укртранснафте» за транзит от «Транснефти» не прошла и была возвращена. Речь идёт о примерно миллионе тонн нефти в месяц. Венгерская нефтяная компания MOL уже заявила, что она готова оплачивать транзит самостоятельно и даже «инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате».

Российской трубопроводной нефти могли полностью или частично лишиться жители Южной Германии, Австрии, Венгрии, Хорватии и Сербии. Ещё не лишились — примерно за неделю они нашли способ отправить деньги в Россию, так что нефть уже снова потекла по трубам. Но пока Евросоюз является нашим врагом, проблемы с нефтью и газом будут у него регулярными.

Что ж, в Госдепе знали, на каких ключевых точках на карте Европы сосредоточить свои усилия, где поставить править своих марионеток, чтобы нанести наибольший ущерб. Ситуация, когда одни европейские страны будут экономически страдать от упорной русофобии других, может в итоге сыграть нам на руку, поскольку усилит раскол в ЕС и заставит громче звучать голоса в поддержку возобновления нормальных отношений с Россией.

2. Европейцам продолжает патологически не везти: заменить российскую нефть другими источниками никак не получается. Венесуэла прекратила поставки в Европу (ссылка):



Власти Венесуэлы приняли решение о приостановке новых поставок сырой нефти в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как стало известно агентству, в графике отгрузок венесуэльской нефтяной компании PDVSA на август нет планов по отправке своей нефти в адрес итальянской Eni и испанской Repsol.

«Сделки в формате нефть в обмен на списание долга неинтересны», — сообщил собеседник издания. Теперь PDVSA предлагает направлять нефть в обмен на топливо.

Видимо, эту новость следует понимать так: поскольку в Венесуэле неуклюжие социалисты разрушили нефтехемический сектор, они хотят получать топливо от европейских компаний. То есть, если итальянцы и испанцы согласятся, им придётся тратить часть дефицитной нефти, чтобы произвести из неё бензин и оплатить поставки. Очевидно, что данная схема куда менее выгодна, и что она заметно усилит нагрузку на энергобаланс ЕС.

Напомню, что европейцы не так давно украли золотой запас Венесуэлы. Полагаю, тот политик, который предложил Венесуэле списание долгов, находится уже в мире грёз, как дедушка Байден. С мошенниками типа европейцев такие сделки не заключают, это бессмысленно.

3. Ещё раз к вопросу о том, почему дорогая энергия в Европе – это надолго (ссылка):

Десятилетиями в мире устанавливался порядок максимальной эффективности поставок (т.е. и минимальной цены).

Европе дешевле всего было получать нефть из России, а Индии – из Персидского залива. Да, цены были одинаковы, но они потому и были одинаковы (и низки), что все было максимально оптимизировано.

И вот теперь кто-то взял и грязными ручонками нарушил то, что давным давно устаканилось. Как бы “встряхнул муравейник”, в котором все дорожки настроены и оптимизированы.

Естественно, Европа может получать нефть и газ хоть из Экваториальной Гвинеи. Причем даже не кораблями, а самолетами. В баллонах по 50 литров. Причем баллоны можно покрывать золотым напылением…

Короче, все возможно, вопрос лишь в цене. А эта цена будет всегда выше, если Европа будет получать газ НЕ ИЗ РОССИИ. Потому что Россия ближе, от России ведут газопроводы (самый дешевый способ транспортировки газа), в России относительно дешевая электроэнергия и рабочая сила (т.е. расходы на производство газа ниже, чем в той же Норвегии или США).

Германия не способна получать газ из Экваториальной Гвинеи дешевле, чем из России. И дело тут не в Германии или России. Дело – в географии и законах физики.

Именно поэтому ресурсы из России действительно можно было называть “дешёвыми” для Европы. К счастью одних и несчастью других – этот порядок закончился. Они сами встряхнули банку, так пусть же восторжествуют законы рынка.

Существует ровно два способа сбить цены на газ в ЕС до уровня «как было в сытые времена»: а) возобновить нормальные поставки из России и б) снизить потребление в разы, чтобы европейцам хватало собственного газа, добываемого на территории ЕС и нескольких ближайших стран (Норвегии и, возможно, Ливии).

Первый вариант невозможен без примирения и восстановления нормальных отношений с Россией, то есть без отката НАТО к границам 1997, например. Второй вариант предполагает многолетний провал экономики и падение уровня жизни в Европе.

Для России сложившаяся ситуация создаёт лишь временные проблемы, которые будут решены по мере формирования логистических цепочек и создания дополнительной инфраструктуры для экспорта нефти и газа на Восток, в Азию. Какое-то время мы будем нести дополнительные транспортные и инвестиционные издержки, но потом всё придёт в норму.

А вот Европа может остаться в положении энергетического изгоя навсегда. Американцы тем временем будут потирать руки, поскольку их экономика будет менее энергодефицитна и более конкурентоспособна по сравнению с европейской, и поскольку они будут поставлять европейцам «демократический» газ (СПГ) по высоким ценам.