 

Пятеро американцев получили ранения при стрельбе по автобусу в Иерусалиме

14.08.2022, 19:50, Новости дня
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Пятеро американских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл по автобусу с пассажирами один из местных жителей в Старом городе Иерусалима, передает телеканал NBC со ссылкой на представителя посольства США в Израиле.

По данным телеканала, состояние двоих лиц: беременной женщины и мужчины с ранениями в области шеи и головы – оценивается как «серьезное». Отмечается, что американские дипломаты контактируют с местными службами по поводу произошедшего и пока не готовы раскрыть дополнительные детали о пострадавших, информирует РИА «Новости».

Как сообщали ранее местные СМИ, израильская полиция задержала подозреваемого, устроившего в субботу стрельбу у Стены Плача. По информации издания, мужчина сам сдался утром сотрудникам правоохранительных органов, разыскивавших его всю ночь. От рук преступника пострадали восемь человек. Огонь велся по автобусу, ехавшему по дороге, которая ведет к Стене Плача, а также на парковке рядом с гробницей царя Давида.

Позже премьер-министр Израиля Яир Лапид сообщил, что злоумышленник был местным террористом-одиночкой с уголовным прошлым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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