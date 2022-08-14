 

В Белом доме заявили, что не вмешиваются в ситуацию с обысками у Трампа

14.08.2022, 19:50, Новости дня
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Белый дом не вмешивается в ситуацию с обысками в имении экс-президента США Дональда Трампа и обнаружением у него ряда секретных документов, сообщила в воскресенье пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.

«Для меня как для пресс-секретаря президента США было бы неправильно комментировать это. Было бы неверно применительно к каждому из нас в администрации, включая президента, комментировать данные события. Этот вопрос относится к деятельности правоохранительной системы», – сказала Жан-Пьер в эфире телеканала ABC, информирует РИА «Новости».

Она подчеркнула, что министерство юстиции США, расследующее данное дело, сохраняет полную независимость и свободно от вмешательства со стороны Белого дома.

«Мы не вовлечены в данное дело, нас не информируют, и мы не вмешиваемся в это», – заключила Жан-Пьер.

Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В списке изъятого значатся коробки с документами, заметки, фотографии и совершенно секретные бумаги. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках. Трамп назвал изъятые ФБР документы рассекреченными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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