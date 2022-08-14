Личное: “Поставила себя в невыгодную позицию?”

В черном чемоданчике помимо других пыточных инструментов всегда лежит градусник.

Градусником замеряют температуру того бедняги, которого считают партнером.

Горит не горит, тепло ли настроен, остывает или совсем отморозился.

Если температура ниже, чем предыдущая, выбирают в черном чемоданчике подходящие щипцы.

“Разогревают” беднягу щипцами, снова измеряют температуру, вздыхают, достают щипцы побольше и так далее.

Вот это рапаны и называют отношениями.

vailia

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

У меня закончились, так и не успев начаться, отношения с интересным мужчиной К. По его инициативе. Очень хотелось бы разобраться, что я делала не так.

(Автор все делала не так)

Познакомились на Тиндере. Живем в 5 минутах пешком друг от друга. Мне 45, он старше на пару лет, в разводе, есть любимая дочка, живет один. Я тоже в разводе, 2 детей. По ОЗ примерно равны. У меня должность и доход немного повыше, но и расход выше существенно. У обоих собаки, не курим. Оба любим небольшие путешествия, поездки на день-два. Он спортивный, 3 раза в неделю ходит на тренировки, хорошая фигура. Я тут отстаю, занимаюсь сама дома, бегаю, катаюсь на велосипеде. Он очень умный, много знает, с ним интересно говорить о чем-угодно. Работает в офисе, я на удаленке.

(Рядом живут, оба свободны, у обоих собаки. Это все, что привлекло мужчину в авторе, для него это было про прогулки и общение, а корона не дала автору даже шанса понравиться мужчине в процессе общения)

Когда я с ним познакомилась, я еще была в отношениях с Р. Мы встречались уже около полутора лет. Ну как встречались – я приезжала к нему раз или 2 в неделю. Встречи всегда были классные, во всяком случае для меня. Мы много общались. Он художник, я тоже немного рисую. Но помимо этих встреч не было ничего. Парой слов за день перекинемся и все, никуда вместе не ходим, с родными не знакомим.​ Я хотела более серьезных отношений, попробовала в начале, но ему явно было это не по душе, и я оставила попытки. Об этом даже был разбор письма год назад (https://evo-lutio.livejournal.com/1403920.html).

Мы после немного пообщались по-дружески, а после опять стали встречаться. Я первая сделала шаг к дружескому общению, а он предложил опять встречаться. Но последнее время я поняла, что мне хочется более серьезных, нормальных отношений, и стала пробовать знакомиться. Когда познакомилась с К., то сразу решила расстаться с Р. Но не знала, как это сделать. А тут я приболела. Ерунда, но воспользовалась этим, чтобы сказать, что не буду приезжать пока. Он после этого даже позвонил, хотя обычно никогда не звонит. Говорил, что это же ерунда скорее всего, мне стоит самой пойти, купить одну таблетку, выпить и все. Я сказала, что лучше схожу к врачу и пройду обследование. Потом перекидывались парой фраз за день как обычно. Потом он на пару дней пропал, не отвечал. Где-то в эти дни или до он мне на Тиндере написал «привет». Я не стала отвечать и читать даже, вообще тогда не заходила на Тиндер, оповещение просто было. А на 3-ий день его молчания получился вот такой диалог:

Р: Извини, что не отвечал тебе… впал в депрессию. Скучаю по тебе

Я: Сейчас вышел?)

Р: Так

Я: У художников в такие периоды творчество активно идёт) есть что-то новое?

Р: Наоборот, тишина

Я: ((

Р: Я тебе нужен?

Я: устала я что-то, особенно со всеми этими проблемами.

Р: Понял, найди другого

Я: А если отдохну и соскучусь?)

Р: Боже, какой ты циник

Р: Я думал ты единственный человек, который со мной безусловно… а какая то сраная ерунда взяла тебя и отвратила так легко

Я: От этого то я и устала. Тебе наплевать на меня, что там у меня. Я обязана быть и точка

Больше он не писал, на Тиндере меня удалил.

(Автору показалось, что это она бросила Р. Опишите ее ЗВ, благодаря которому вырастет ее корона Победителя)

​

С К. все очень быстро закрутилось. В тиндере пообщались несколько дней. Он предложил встретиться в реале, я согласилась, но сказала, что через неделю, так как тогда была на даче.​ Первые пару недель общались почти постоянно. Я приехала во вторник и мы встретились после работы, гуляли по парку. Сразу же договорились о встрече в следующий четверг. У него тренировки понедельник, среда и пятница. На выходные я уехала на дачу к детям, должна была вернуться к среде, но он спросил, могу ли раньше.

К: ты когда планируешь вернуться в Москву?

Я: В понедельник

Я: Ещё не решила, рано утром или поздно вечером

К: Решай)

Я: )) а когда надо?)

К: Чем раньше тем лучше)

Я: ))) ок, если надо приеду в понедельник утром

К: Приезжай, буду ждать!

Я приехала в понедельник, а у него начался как раз отпуск. Мы встречались каждый день. Я писала, когда освобождалась от работы, мы гуляли, катались на великах, ходили по магазинам.

К: А давай мы на минутку с собакой к тебе заскочил поздороваться)?

Я: )) сейчас?)

Я: Давай лучше не мучить ее, а попозже на велике на набережной прокатимся

Я: Дождик не обещают, а лужи мы переживем)

К: Хорошо!

К: Переживём)

Я: у тебя какие планы на день, не планируешь никуда уезжать?

К: Нет, только в 19.00 зубной, а так нет)

Я: давай тогда я немного самое важное разгребу и напишу, прокатимся недолго

К: Давай!

Я: Скоро закончу, ты не занят?

К: Жду тебя, по дому кой что делаю)

Я: Напишу как начну одеваться

К: Хорошо!

Я: Одеваюсь

Я: Где встретимся?

К: Давай поедем на встречу друг другу по набережной)?

Я: Ок)

(Уже здесь видно, как автор активна, как цепко он сторожит каждый свободный час мужчины. Но здесь пока нет явных щипцов, потому что он свободен в отпуске и отзывается на все инициативы автора охотно)

На второй встрече целовались, и он долго не хотел отпускать. Когда пришла домой написал «Хочу сказать, что завершение вечера было божественным! !». На следующий день во время разговора я ему написала «ты классно целуешься». ​ На третьей пригласил к себе в гости. Все было отлично, кроме секса. В первую встречу получился не очень, а потом неделю мне временно было нельзя. Общение у нас шло постоянно, на совершенно разные темы, все время что-то интересное появлялось, что обсудить. Как таковых нежностей не было, только смайлики, пожелания доброго утра или спокойной ночи. Я писала с дачи, что соскучилась. А так просто общались.

(Доярка с Училкой дали экспертную оценку сексуальным навыкам мужчины, похвалили поцелуи, пожурили за неудачный секс. После этого фигуру автора в поле мужчины можно было перечеркнуть крест накрест как сексуальный объект)

Потом он уехал в поездку, слал оттуда рассказы и фотки. После отпуска договорились встретиться сразу же, как оба вернемся в город. Но потом все стало меняться. Каждая встреча отменялась и переносилась.

(Градусник показывал снижение температуры и автор стала активней орудовать щипцами. Почему такие как автор рассматривают снижение динамики как повод взять щипцы побольше?)

Первый день после отпуска был четверг, мы с ним договорись предварительно, потом днем я уточнила, но вечером он отменил.

К: Доброе утро)! К офису готова)?

Я: Доброе) готовлюсь)

К: Выспалась)?

Я: Да) а ты?)

К: Тоже) с кондеем хорошо спать)

К: Готова к трудовым подвига)?

Я: ))) чем пионер отличается от котлеты знаешь?

К: Возможно, что пионер всегда готов)?

Я: Да)) как я в трудовым подвигам))

Я: А котлету ещё жарить надо

К: «смайлики»

К: Лёгких трудовых подвигов)!

Я: У тебя какие планы на вечер? Может погуляем часик около 8?

К: Давай запланируем)!

Я: Хорошо)

Потом он весь день не писал,​ я тоже, был завал на работе. Это был, наверное, первый день, когда такая большая пауза в общении была.

К: Как дела, как работа)? Я тут замолчал, с телефоном пришлось возиться(

Я: С дочкиным? Который разбила?

К: Не-а, уже со своим.

Я: А что с ним?

К: Умирает( пришлось новый брать

Я: )) поздравляю с обновкой

Я: для меня это такой ужас – новый телефон. Настраивать все

Я: я выхожу с работы, через часик буду у нас

Я: у нас какой план на вечер?

К: Вот и я мучаюсь с настройками( у меня тут дело появилось, мамушка попросила забрать посылку от сестры, я сейчас смотаюсь, вернусь в районе девяти полдесятого.

Я: Тогда уже после выходных, я в 9-9.30 на дачу уже поеду

К: Ты сегодня уезжаешь((?

К: Эх, дачная жизнь(

Я: Да

К: Тогда до вторника!

Я: буду скучать

(Мужчина вынужден длинно оправдываться, почему не позвонил вчера, почему не может встретиться сегодня, вынужден юлить и прятаться от нее как от грозного Возмездия, но автор не видит что она превратилась в простого Штурмана в Инквизитора и что ее липкость сменилась скалками)

Потом были выходные, и он написал, что был в парке недалеко от моей дачи.

К: «прислал фотки»

Я: Это где?)

К: Там то)

Я: (( чтож ты не сказал, могли бы вместе съездить. Или ты не один был?

К: Один) просто вдруг спонтанно решился, поймал себя на мысли, что давно не был. Но в след раз обязательно запланирую и тебе скажу!

Я: А там сейчас билеты свободно? Помню недавно было сложно вот так попасть, надо было заранее покупать

К: Нет, на проход и в музей-квартиру свободно, а вот на вечерний спектакль за месяц.

Я: Много желающих)

К: Это да, вот можно посмотреть на спектакль билеты)

Я: И через месяц съездить?)

К: Я думая, что работник музея преувеличил популярность) я гляну билеты, вдруг на пораньше будет)!

Я: )) может, раньше за одну-две недели точно надо было

К: Вот и гляну)!

Я: Но будет ли тебе интересно опять сюда же?

Я: Может куда нибудь ещё?

К: Там оч классное место) к тому же спектакли разные)

Я: Как скажешь)

(Она опять его отчитала и отругала за невнимание, он опять долго оправдывался)

Перед сном я ему написала:

Я: Приеду в Москву тебя покусаю. Был рядом и даже не думал обо мне. Не нашла кусающий смайлик(

Я: Доброе утро!

К: Доброе утро, кусака)!

(Ее хлеборезка лязгает от голода и угрожает его искусать. А ей кажется, что это секси. Почему такая разница?)

В понедельник я приехала на дачу, специально пораньше ради встреч с ним. Написала «Увидимся завтра, я соскучилась».​ В понедельник у него тренировка, мы еще с начала обсудили, что по вторникам и четвергам самое удобное. Он «Можно попробовать сегодня)». Я спросила про тренировку, он ответил что сегодня не пойдет. Раньше он, когда ехал на автобусе к метро мимо моего дома утром на работу, всегда мне махал в чате. А в этот день нет.

Я: а ты уже уехал на работу?

К: Ребенок не сможет с собакой погулять, а я не хочу после трени гулять с ней. Да, уже уехал!

Я: и мне не помахал когда мимо ехал(((

К: Я на велике)

Я: все равно ))

Я: мне было бы приятно)

К: Исправлюсь

Я: я же знаю, ты можешь рулить одной рукой 😉

К: Могу и без))

Я: нее, опасно )))

К: Жить вааще опасно))

Я: )) в любом случае махать двумя руками сразу странно )

К: Таки да)

Я: ​ (ответила на его предложение встретиться сегодня, а не завтра) давай попробуем, но я могу быть сонной улиткой) встала в 4 утра

К: Хорошо)

(Все диалоги автора унылы и липки с самого начала, но чем больше пятится мужчина, тем более липкой и агрессивной становится автор. Разберите диалоги по фразам)

Но потом он написал, что завал на работе.​ В 9 вечером написал, что только едет домой. И что такая будет вся неделя до четверга. Утром написал, что вчера присел перед сном перед ТВ и отключился прямо так. Я стала стараться писать поменьше, чтобы не отвлекать его от работы.​ Узнавала как дела, иногда что-то короткое рассказывала. Иногда он сам спрашивал как дела. Писал что приходит домой в 9 в лучшем случае.

(Он давно уже поет арию Мертвого жука, а она его пытает, но вот пытки ее становятся все интенсивнее, а ария его все громче)

В четверг мне подруги предложили пойти вечером погулять, но я думала, что может быть у К. освободиться время и мы увидимся:

Я: А завтра ты опять до поздна будешь работать? После работы погулять не получится?

К: Я постараюсь)

Я: Ок, а то мы тут погулять договариваемся с подружками, я тогда на след среду перенесу

К: Слушай, давай ты лучше с подружками, у нас завтра сдача отчётов. Я могу и задержаться(

Я: Мне и самой удобнее на след неделе

Я: С подружками

Я: Не сможешь, так не сможешь

Вечером он не написал, и я тоже не стала беспокоить.

(Он уговаривал ее пойти с подругами и отстать от него, но нет, подруг она упомянула только в качестве давления на него, чтобы он обязательно пришел, а он все равно спрятался)

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Потом я предложила в субботу вместе поехать куда-нибудь за город, он из города, я с дачи подъеду. Отказался, сказал, что с дочкой едет на пляж. Потом договорились, что увидимся во вторник, но точно не договаривались.

​

В понедельник:

К: Как работалось)?

Я: Нормально)

Я: А ты как?

Я: Уже отработал?

К Норм) почти)

Я: На тренировку♥️?

К: Да, без разговоров)

Я: смайлики с сердечком и поцелуем ( а то он на той неделе пропускал тренировку из-за работы)

Я: Теперь вот думаю а что на счёт нас с тобой завтра?

К: Решим)

Я: Хорошо))

(Атакует беднягу смайлами, поцелуями, нытьем, мольбами)

Во вторник до обеда болтали периодически в чате, а потом он замолчал. Вечером не появился. Около 9 вечера я спросила, как он там. Написал, что их отдел разгоняют и его с вещами на выход.

(Мужчина пустил в ход последний аргумент: он безработный, почти бомж, отстаньте, женщина)

С одной стороны получалось, что мы почти 2 недели не виделись после постоянного общения и встреч 2 недели до. И за последние 2 недели в основном я предлагаю встретиться, а он отказывается. И причины реальные и уважительные.​ В среду правда днем написал, предложил покататься на велосипедах, но я была не дома. Он сказал, тогда можно завтра в обед.​ Я согласилась и спросила, может вечером перед сном погуляем?

К: у меня же треня?

Я: то есть просто погулять тоже без вариантов после трени? Ок

К: Нет, почему) можно)) Если не поздно)

Я: Вечером решим)

Но в итоге я сама только в 10 освободилась, а он только в 11 с тренировки вышел. В четверг с утра немного поболтали. Потом я работала, планировала, что днем в обед, как обсуждали ранее, поедем с ним покататься. Но я была уже напряженная, было ощущения, что он не хочет, и очень не хотелось навязываться. Он тоже, чувствовалось, был напряжен. Не было ощущения легкости разговора, когда просто пишешь, как дышишь.

(До этого момента у автора была легкость в разговорах с замученным мужчиной, а теперь она что-то заподозрила не то)

К: Ты там вся в работе ещё)?

(я смогла ответить только через полчаса)

Я: работаю) только закончилось совещание

Я: а ты там все отдыхаешь:)? или активно ищешь новую работу? (он до этого рассказывал, что ищет через знакомых, а пока занимается своими делами)

К: Активно ищу)

Я: )))

Я: )) и как ситуация на рынке?

Я: ты кстати пообедал? я собираюсь как раз)

К: Я на велике) буду через мин сорок садиться)

Я: без меня(

К: Ну, ты же занятая) а я за вкусняшками​ собаке сгоняю)

Я: Я могла бы освободиться

К: С совещания)?

Я: Если тебе прям сразу как написал надо было выходить, то нет наверное.

К: Ещё прокатимся)

Я: ))

Я: Я в обед думала с тобой покататься. Раз с тобой сегодня отменяется, пойду сейчас перед обедом проедусь

Я: Там опять жарко?

Я: Или ты вечером хотел? Мы как то с тобой не обсудили когда

​

Он не ответил.

Я: Без тебя кататься грустно ( «сердечко»

К: Вечером покатаемся)

Вечером он не написал вообще. Я подождала до полдесятого, собралась и поехала на дачу. Думала, что делать. Не хотелось заставлять его делать то, что ему не хочется. Не хотелось самой оставаться в такой ситуации. У меня на следующей неделе отпуск, в любом случае до его конца не увидимся. Можно было бы подвесить и просто общаться, как ни в чем не бывало. Но не хотелось в таком подвешенном состоянии оставаться. Предложить расстаться, раз не складывается? Но ведь я сама не хочу расставаться, значит это были бы щипцы. Сделать вид, что мне первой это перестало быть интересным? Но это вранье.

Приехав, написала около полуночи:

Я: К, что-то случилось?​ Мы раньше так много общались.​ А теперь я зову, ты все время отказываешься. Или просто пропадаешь и не пишешь, как сегодня. У тебя сложный период и тебе не до общения?

Он ответил только утром: Доброе утро! Извини, мне сейчас нужно решить вопрос с работой.

(Здесь он не просто смертельно устал от нее, но и удивился, насколько же можно быть непробиваемой, чтобы не обращать внимания на просьбы отстать)

​

Я не стала ничего отвечать.

Я поставила ​себя в невыгодную позицию?

(Автор, у вас нет никакой позиции, и фигуры тоже нет, дыра на ее месте)