Из-за возросшей нагрузки судьям разрешат рассматривать апелляции на собственные решения

В ходе осенней сессии депутаты Госдумы намерены рассмотреть проект по реформированию судебной системы.

Цель изменений – ускорить делопроизводство и процесс рассмотрения апелляций. Для этого парламентарии предложили сократить количество инстанций, работающих с теми или иными судебными решениями.

Революционным новшеством депутат Евгений Салманов назвал идею позволить судьям, вынесшим судебные решения, рассматривать и апелляции, поступающие на них. По его словам, это также позволит решить проблему нехватки квалифицированных кадров в отрасли.

– Мы понимаем, что нельзя просто набрать больше судей, ведь вновь прибывшие вершители правосудия не имеют достаточного опыта, а ведь именно от них будет зависеть дальнейшая судьба фигурантов дел. Кроме прочего, так экономится время на изучение дела и сути претензий. Судья отлично понимает природу своего вердикта, – заявил парламентарий.

По словам народных избранников, такой метод уже предварительно отрабатывается на региональном уровне. Так, в Саратове судья в ходе обжалования приговора заметила татуировку в форме американского флага на шее подсудимого по делу об участии в несанкционированных протестных акциях и вынесла более справедливый приговор – условный срок был заменён реальным.

«В течение нескольких лет мы можем прийти к выводу, что нам вообще не нужна апелляционная инстанция. Какой смысл что-либо опротестовывать, если протест рассматривает тот же судья? Многие просто будут отказываться от апелляции», – заключил Салманов.

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