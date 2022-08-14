Мнение: Присяга на верность



Вторые американцы на Луне. Кто когда-либо слышал их фамилии?

С “американцами на Луне” и публикой проблема довольно очевидная. Если ты поддерживаешь Запад, демократию, права человека и нулевой углеродный след – ты пропускаешь мимо ушей любые сомнения и даже подозрения касательно тех “полетов”, и демонстративно отказываешься вникать в любые вопросы, хотя бы косвенно касающиеся данной ТАБУИРОВАННОЙ темы.

И наоборот: если ты путинист, агрессор по жизни, ненавидишь евреев и украинцев, а Америку считаешь вселенским Злом, главная задача которой – уничтожить нашу родную Россиюшку, поскольку Америкой управляет сам Дьявол – то ты-то, конечно же, вне всякого сомнения уверен, что никакие американцы ни на какую Луну не летали, все это мистификация, снятая в Голливуде. В первом случае своим отказом “даже обсуждать” ты демонстрируешь лояльность Америке, а также свою преданность идеалам мира, демократии и прогресса; во втором случае своим неверием в посещение человечеством Луны ты доказываешь верность Путину, расейский патриотизм и одобрение СВО, а также неготовность к укалыванию бустером безаналоговой вакцины Спутник и свою веру в плоскую Землю.

Словом, чисто научно-технический вопрос давно превращен политизированной публикой со всех сторон в своего рода присягу на верность и тест на лояльность.

Меня же все эти игры диванных патриотов давно достали, мне хочется понять – так все ж были американцы на Луне или нет? А если были – то почему они уже скоро 20 лет пыжатся, сорвали все сроки (ими же самими установленные), потратили сотни миллиардов баксов, но даже не приблизились к решению? Как нация смогла “забыть” то, что она спокойно делала полвека назад?

Однако именно этот вопрос никого не интересует. Всем гораздо интереснее маршировать под теми или иными знаменами, не вставая с дивана.