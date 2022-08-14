 

Мнение: Киргизский вопрос

14.08.2022, 19:10, Разное
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Пиши и говори правильно – Киргизия, Белоруссия, Молдавия, на Украине…

Источник: Colonel Cassad


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