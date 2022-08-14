Мнение: О дне в русской глубинке… Как перестать орать?

Ну, да…

Там русский дух, там Русью пахнет… ©

И это — всегда особый запах. Который без труда узнаётся даже издали.

Нет, это не специфический «аромат креативной бедности», как могло бы показаться по заглавному фото с оригинальной моделью самодельной детской коляски. Всё намного — намного! — глубже. Как и подобает «глубинке», собственно.

Место действия — самая, что ни есть, посконная и сермяжная Владимирская Русь. Находящийся в двухстах с гаком километрах от Москвы город Судогда Владимирской области. Время действия — наши дни, буквально вчера.

В рамках Дня города, отмечавшегося в этом году 13 августа, в Судогде состоялся открытый муниципальный конкурс «Детские коляски». Который был нацелен в том числе на «популяризацию и пропаганду здорового образа жизни».

Какой образ жизни горожане считают «здоровым», понятно по этому фото.

Хотя вопрос о том, что за трава в детской коляске, остался невыясненным до конца. Но тут хотя бы можно углядеть тонкий намёк на возвращение к «исконным ценностям» — сеновалу, люльке, «Кушай тюрю, Яша, молочка-то нет»…

А вот здесь, как полагают сторонние комментаторы, явный номинант на победу.

Действительно, коляска скреативлена с явным прицелом на позитивное отношение как зрителей, так и жюри. А ещё — на покрытие максимума номинаций, от «коляска экстрим» до «коляска будущего» и даже где-то «коляска исполнения мечты».

Наверное, тут прекрасно всё ©

И вопросов нет. Кроме одного.

Как перестать орать?

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