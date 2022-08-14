 

Отпуск без детей? – Личное мнение

14.08.2022, 19:05, Разное
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Лично я считаю, что если родила ребёнка, будь добра при принятии решений в жизни поставить его интересы во главу угла. Во всяком случае, пока ему не исполнится 18.

Интересную вещь тут на днях заявила участница Камеди Елена Борщёва по поводу отпуска без детей:


Фото: Соцсети

«Иногда практикуем отдых вдвоем без детей».

У Елены их двое. С мужем вместе 15 лет. Что тут сказать?

Совершенно правильная позиция — вот, что сказать.

Конечно, интересы детей, их отдых, обучение, спорт, кружки и дополнительные занятия — всё это очень важно. Но не менее важно, чтобы между родителями продолжалась любовь.

Именно её — любовь родителей — и нужно показывать детям. Когда мама любит папу, а папа — маму, ребёнок это видит, чувствует и растёт в любви.

Почему бы родителям не уехать вдвоём? Хоть недолго побыть вместе, только друг с другом? Если детей есть, с кем оставить, если они в безопасности, например, с бабушками, то они вполне могут побыть какое-то время и без родителей.

Может, именно из-за такого подхода Елена с мужем 15 лет, когда многие уже лет через пять разводятся?

Подумайте об этом, пожалуйста.

А ваши родители любят друг друга? Вы это видите? Сами практикуете отдых без детей?

Источник: Лена Миро


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