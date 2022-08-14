Министр обороны Армении отправился в Россию

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«14 августа возглавляемая Папикяном делегация отправилась с рабочим визитом в Россию. В рамках визита запланирована встреча с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается также, что предусмотрены встречи и с другими высокопоставленными должностными лицами.

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