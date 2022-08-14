 

Министр обороны Армении отправился в Россию

14.08.2022, 18:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в воскресенье с рабочим визитом в Россию, где планирует встретиться с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«14 августа возглавляемая Папикяном делегация отправилась с рабочим визитом в Россию. В рамках визита запланирована встреча с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Шойгу», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается также, что предусмотрены встречи и с другими высокопоставленными должностными лицами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.21 / Байден разъяснил последствия отказа США от вывода войск из Афганистана

12.07.20 / Песков заявил о выходе РФ из кризиса на фоне коронавируса с минимальными потерями

14.07.20 / В РФ предупредили о новом витке морского противостояния Китая и США

17.01.22 / Заседание суда по избранию меры пресечения для Порошенко перенесли

24.09.20 / Посольство в США упрекнуло Госдеп в некомпетентности

02.07.20 / Меркель передумала насчет участия в саммите G7

15.01.22 / Зарплата Шмыгаля в 2021 году была почти вдвое больше, чем у Зеленского

23.12.21 / Тимошенко заявила о диверсии с целью уничтожить Украину

20.11.20 / “Выбрали из того, что прислали”. Оргкомитет конкурса на большой герб Украины пообещал “большие сюрпризы”

16.12.20 / Минобороны Украины начало проверку по поводу хищения денег на похоронах военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика