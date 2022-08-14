Захарова: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Россия «бьется» за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».
«Мы бьемся за то, чтобы специалисты, представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но все вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом, делают все, чтобы этого не допустить», – цитирует ее РИА «Новости».
Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации.
«Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не в сами себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать… Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», – отметила Захарова.
Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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