Захарова: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Россия «бьется» за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

«Мы бьемся за то, чтобы специалисты, представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но все вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом, делают все, чтобы этого не допустить», – цитирует ее РИА «Новости».

Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации.

«Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не в сами себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать… Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», – отметила Захарова.

Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.

Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.

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