Вещь, которая сочетается со всем: трендовые джинсовые юбки на осень-2022

Джинсовая юбка является универсальным предметом гардероба, который отлично сочетается практически с любым верхом, обувью и аксессуарами. Это самый настоящий тренд 2022 года и универсальный вариант одежды, который длительное время не выходит из моды. Вот несколько советов относительно того, как и с чем носить модную и стильную джинсовую юбку.

Создание стильного образа

Можно сочетать джинсовую юбку вместе с футболкой с красивыми и яркими принтами. Отличным решением станет майка с рюшами на рукавах, укороченный топ с бахромой.

Деним работает как своего рода нейтральный цвет, который ставит верхнюю половину в центр создаваемого ансамбля.

Сплошной деним

Чтобы сделать образ более комфортным, нужно разбавить свой однотонный ансамбль яркими украшениями. Также можно дополнить его эффектными ботинками.

Хорошо будет смотреться голубая джинсовая рубашка, заправленная в юбку с высокой талией. Дополнить все это можно при помощи черной бейсболки и туфель.

С блейзером оверсайз и ботфортами

Стоит сочетать мини-юбку из джинсовой ткани с блейзером оверсайз и сапогами выше колена или массивными армейскими ботинками.

Стоит добавить образу больше индивидуальности при помощи таких аксессуаров, как большая широкополая шляпа или стеганая сумка.

Офисный стиль

Если хочется добавить немного “остроты” своему повседневному офисному наряду, то можно надеть белую классическую рубашку и заправить ее в джинсовую юбку.

Несколько уравновесить такой образ можно при помощи обуви на каблуках и с острыми носками. Это выглядит очень женственно и шикарно.

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Уличный стиль

Если нравится мода в стиле 70-х годов, то отличным решением станет сочетание топа с длинными рукавами и короткой джинсовой юбки с пуговицами спереди.

Дополнить все это можно при помощи сапог выше колена и сумки.

Сочетание с бомбером

Бомбер с цветочным принтом выглядит просто потрясающе в сочетании с расклешенной джинсовой юбкой на пуговицах. Дополнить образ можно как ботинками, так и кроссовками.

Как правильно выбрать юбку

Джинсовые юбки могут быть совершенно любой длины. Они могут быть ультракороткие, длиной до колен или же длинные. В зависимости от типа фигуры и собственных предпочтений можно выбрать ту длину, которая больше всего нравится.

Отличным вариантом является юбка-карандаш, так как такая модель имеет больше всего возможностей для комбинирования, а также выглядит очень элегантно.

Рваные юбки лучше всего смотрятся с однотонным верхом.

Сочетание с кожей

Джинсовые юбки считаются символом ультраженственности. Однако, если хочется сделать свой образ немного дерзким и добавить определенную грубость, можно сочетать деним с кожей.

Отличным дополнением станет кожаная куртка и сапоги или даже повязки и ремни.

Как создать крутой осенний образ

В прохладные осенние дни можно надеть колготы вместе с джинсовой юбкой, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.

Также стоит надеть уютный джемпер или свитер и клетчатый шарф.

В сочетании с джинсовой юбкой осенью просто отлично будет смотреться свитер оверсайз. Черная джинсовая юбка хорошо выглядит в паре с ковбойскими сапогами.