В России установят минимальный размер приданого

Палата по делам национальностей рассмотрела запрос из села Хабаз Кабардино-Балкарии (КБР) относительно минимальной стоимости приданого – имущества, выделяемого невесте её родителями и находящегося в её собственности при вступлении в брак. Семья Хубуловых пожаловалась на слишком низкие требования к приданому в Зольском районе. По словам заявителей, они существенно ниже не только, чем в других республиках Кавказа, но и в других районах КБР.

Первоначально Хубуловы обратились к Совету старейшин республики с требованием пояснить такую дискриминацию. Они получили обтекаемый ответ: требования к приданому зависят от ряда факторов, включая географическое положение населённого пункта, его традиции, уровень доходов населения. Заявители обратились к Конституции РФ, где сказано о равных правах граждан, независимо от места проживания, национальности и религиозных убеждений.

В защиту потерпевших выступил председатель Палаты по делам национальностей, сенатор из Дагестана Алихан Золоев.

«Каждый жених имеет право на достойное приданое. А сейчас у нас выходит, что в Махачкале одни требования, в Дербенте – другие, в Баксане – третьи, а в Зольском районе достаточно двух баранов и даже необязательно иметь автомобиль или хотя бы «Ладу». Мы живём в одной большой стране и пусть село никогда не станет городом, но диспропорции надо устранять», – сказал он.

В итоге участниками заседания было принято решение об установлении на федеральном уровне минимального размера приданого. Инициативе предстоит пройти межведомственное согласование и общественное обсуждение.

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