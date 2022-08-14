 

В МИД назвали условие прекращения отношений России и США

14.08.2022, 17:00, Новости дня
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В Москве надеются, что в США понимают, если конгресс объявит Россию «страной-спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно будет забыть, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», – ответила Захарова на вопрос о том, понимают ли в США, что в случае такого шага «об отношениях можно забыть», передает РИА «Новости».

Накануне директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.

Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения РФ в американский список «стран-спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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