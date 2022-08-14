Морская тематика – свежий маникюрный тренд августа: техники и идеи модного нейл-арта

Уже середина августа, и лето, увы, близится к своему завершению. Поэтому оставшимся временем нужно воспользоваться по максимуму и успеть покрасоваться с ярким маникюром в морском стиле. Особенно если на море вам в этом году съездить не удалось. Вот техники и тренды морского нейл-арта.

Классика

Начнем с самого просто, с полного однотонного покрытия. Подойдет для имеющих строгий дресс-код в офисе. Здесь главное – правильно выбрать оттенок синего. Предпочтение отдавайте темным, глубоким цветам, они смотрятся лаконично, элегантно, но очень ярко.

Простая геометрия

Интересно, что дизайнеры в этом сезоне приветствуют маникюр, сделанный своими руками. Конечно, без фанатизма, по кутикуле краску класть не надо, но идеально ровными геометрические фигуры быть тоже не должны. В этом и заключается отпускное веселье – отказаться от идеалов и быть самой собой, немного шаловливой, дерзкой и обязательно яркой.

Французская полоска

Надо сказать, что люди, далекие от моды, часто не видят разницы между классической французской полоской и той, которая присутствует в одежде российских моряков. Тем не менее французская полоска может навевать сладкие мысли об отдыхе на Лазурном берегу. Только не сочетайте полоски на ногтях с полосатой одеждой, чтобы не переборщить, не утяжелить образ. Летом мы чаще всего предпочитаем белую одежду, вот тут полосатый маникюр станет изящным завершением образа, настоящей изюминкой.

Высокое искусство

Хотите действительно поразить окружающих своим маникюром? Придется потрудиться, ведь создание такой красоты требует времени. Но эффект соответствующий. Изюминкой этого маникюра является имитация влажного покрытия. Кажется, будто вы только что окунули руки в воду и несете долгожданную прохладу. Такой маникюр перетягивает на себя все внимание, поэтому одежда не должна быть насыщена яркими, бросками деталями. И да, минимум украшений, лишь тонкие, едва заметные чокеры или браслеты.

Фантазийный френч

Если вам яркий маникюр ну совсем не улыбается и вы предпочитаете всегда более сдержанные варианты, остановитесь на френче, ведь он совсем необязательно должен быть классическим всегда, добавьте цвета. Но есть один маленький нюанс: подобный маникюр хорошо смотрится только со светлыми оттенками. Темные, насыщенные цвета лучше оставить для сплошного покрытия или точечных рисунков.

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Эклектика

Не бойтесь ярких рисунков. Морской стиль – это не только жемчужины, различные камни или однотонный лак. Оригинальную композицию можно составить из сочетания светлого и темного на нейтральной базе. Больше волн, зигзагов, полусфер, ничего не возбраняется, если это напоминает вам о плеске теплых морских волн.

Сияние металла

Серебристые и золотистые цвета уместны не только в новогодние праздники. Синий цвет отлично обыгрывает как серебро, так и золото. Идеально для праздничного образа. А если вы дополните мерцание маникюра небольшим количеством блеска в макияже, то непременно станете королевой вечера.

Чем больше металлика, тем меньше должно быть цвета, иначе картинка получится довольно вульгарной. Вспомните, как к тяжело смотрится, скажем, красный и золотой. В сочетании с синим такая опасность тоже существует. Если вы хотите нанести рисунок золотистого цвета, используйте белую или нейтральную подложку.

Акцент на деталях

Ценительницы более сложного дизайна никогда не пройдут мимо дополнительных украшений. Маникюр в морском стиле предполагает использование большого количества микробусин и жемчуга. Посмотрите, как роскошно смотрится коллаборация двух цветов: бронзового и цвета морской волны. С таким маникюром и нарядной одежды не надо, можно обойтись простым однотонным летним платьем без излишеств.