Первые жители Токмака в Запорожской области получили российские паспорта
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Первые жители города Токмака, который находится в Запорожской области недалеко от линии боевого соприкосновения, получили российские паспорта, сообщили СМИ.
Как передает ТАСС со ссылкой на областной телеканал «ЗА ТВ», ветеранам труда, которые проживают в городе, вместе с паспортами вручили памятные подарки.
Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины установлен упрощенный порядок обращения для получения гражданства России.
На сегодняшний день освобождено около 73% территории Запорожской области. Токмак – небольшой город с населением около 30 тысяч человек. Он находится в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, в 40 км от Васильевки, где проходит линия боевого соприкосновения.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти области хотели бы провести референдум по вхождению в состав РФ 11 сентября.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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