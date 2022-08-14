Первые жители Токмака в Запорожской области получили российские паспорта

Первые жители города Токмака, который находится в Запорожской области недалеко от линии боевого соприкосновения, получили российские паспорта, сообщили СМИ.

Как передает ТАСС со ссылкой на областной телеканал «ЗА ТВ», ветеранам труда, которые проживают в городе, вместе с паспортами вручили памятные подарки.

Президент РФ Владимир Путин 25 мая подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины установлен упрощенный порядок обращения для получения гражданства России.

На сегодняшний день освобождено около 73% территории Запорожской области. Токмак – небольшой город с населением около 30 тысяч человек. Он находится в 60 км к северо-востоку от Мелитополя, в 40 км от Васильевки, где проходит линия боевого соприкосновения.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти области хотели бы провести референдум по вхождению в состав РФ 11 сентября.

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