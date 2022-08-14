 

В России прошли обыски в ячейках поддерживающей «Азов» религиозной секты

14.08.2022, 15:38, Новости дня
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В нескольких регионах РФ в рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках религиозной секты «Новое поколение» (деятельность организации признана нежелательной в России), поддерживающей нацбатальон «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела проходят обыски в ячейках радикальной религиозной секты «Новое поколение», которая поддерживает нацбатальон «Азов», – рассказал он РИА «Новости».

Он добавил, что обыски проходят в Челябинске, Москве, Краснодаре, Сочи, Кемерово, Новосибирске.

Источник подчеркнул, что уголовное дело, о котором идет речь, это осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности (ст. 284.1 УК РФ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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