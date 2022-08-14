 

СМИ: Запад резко снизил поставки оружия и техники для ВСУ

14.08.2022, 15:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, следует из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко.

По данным инфографики, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки, передает «Московский комсомолец».

Также после всплеска в июне сильно снизились поставки вертолетов и дальнобойных ракетных систем, включая HIMARS.

Значительно снизился и подвоз техники. Если раньше подвозили более 200 единиц в месяц, то в июне и июле практически ничего нет.

В начале августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставка США Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, что свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия.

Ранее в США усомнились в способности Запада долго содержать Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.22 / Российский прибор обнаружил загадочные оазисы с водородом на экваторе Марса

23.10.20 / Нетаньяху восторженно отреагировал на соглашение о нормализации с Суданом

16.06.21 / Смартфон Samsung Galaxy S21 продают в Китае за 125 долларов

08.02.21 / Глава правления Pfizer пообещал Зеленскому сделать “все возможное”, чтобы Украина получила вакцину как можно скорее

21.01.21 / Власти Москвы опровергли слухи о массовых проверках квартир

05.03.21 / Данилов о приговоре Стерненко 23 февраля: Смотрим, не могут ли стоять за ним какие-то заказчики

18.02.21 / Венедиктова назвала причину, по которой не подписываются подозрения в деле “ПриватБанка”

01.09.21 / Министры обороны Украины и США подписали соглашение о проектах в сфере исследований. Зеленский назвал это новым этапом сотрудничества

09.08.21 / Курьез: Веру Брежневу в купальнике приняли за мать ее подруги

08.11.21 / СБУ заблокировала мошенническую схему по суррогатному материнству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика