 

Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло 34

14.08.2022, 15:38, Новости дня
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Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 34, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

«По состоянию на данный момент, в результате взрыва пострадали 34 человека, один человек погиб», – говорится в пресс-релизе минздрава, информирует РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе МЧС Армении сообщили, что взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, есть пострадавшие. В мэрии Еревана уточняли, что в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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