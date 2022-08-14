Число пострадавших при взрыве в ТЦ в Ереване достигло 34

Число пострадавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в Ереване достигло 34, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

«По состоянию на данный момент, в результате взрыва пострадали 34 человека, один человек погиб», – говорится в пресс-релизе минздрава, информирует РИА «Новости».

Ранее в пресс-службе МЧС Армении сообщили, что взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, есть пострадавшие. В мэрии Еревана уточняли, что в торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов.

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