 

Школьники из России получили три золотые медали на международной олимпиаде по информатике

14.08.2022, 15:37, Новости дня
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Российские школьники получили три золотые и одну серебряную медали на международной олимпиаде по информатике в Индонезии. Учащиеся из РФ участвовали в состязании дистанционно, сообщила в воскресенье пресс-служба Минпросвещения.

«В городе Джокьякарта в Индонезии завершилась 34-я Международная олимпиада школьников по информатике. В ней приняли участие команды из 90 стран мира. Российские школьники выполняли задания олимпиады дистанционно на базе кампуса Московского физико-технического института», – передает ТАСС сообщение Минпросвещения.

Золотых медалей удостоились Александр Бабин из Красноярска, Данил Клищ из Челябинска и Всеволод Нагибин из Новосибирска. «Серебро» завоевал Федор Ромашов из Москвы.

Призовые награды распределились на олимпиаде следующим образом. По четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. Участники из США повторили результаты российских старшеклассников: у них также три золотые и одна серебряная медали, проинформировали в пресс-службе Минпросвещения .

«Российская сборная по информатике показала отличный результат. Медалей удостоены все наши ребята, что свидетельствуют о высоком уровне знаний школьников. И конечно, их достижения – итог многолетней работы и показатель развития всей российской системы образования», – сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, чьи слова приводятся в сообщении.

Руководитель российской команды – доцент факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО Андрей Станкевич. Заместитель руководителя сборной команды – директор центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев.

Ранее сборную РФ на Международной олимпиаде по информатике пригласили на стажировку в VK.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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