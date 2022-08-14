 

Для въезда в Евросоюз россияне должны будут пройти ДНК-тест

14.08.2022, 15:33, Разное
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Еврокомиссия приняла проект постановления по усилению мер биометрического контроля при выдаче виз для граждан России.

Те, у кого найдут более чем 25% гаплогруппы R1a, характерной для русских и белорусов, не смогут получить право въезда в страны Шенгенского соглашения.

Автор инициативы, латвийский евродепутат Романас Чередничкявичюс, объяснил столь строгие меры биометрического контроля
генетической предрасположенностью русских к расизму и империализму. Независимо от политических взглядов, носители гаплогруппы R1a являются частью плана по колонизации постсоветских стран русскими для воссоздания СССР.

– Попытки выделить среди мигрантов благомысленных и политически благонадёжных граждан с помощью «паспортов хороших русских» потерпели неудачу, резюмируют в Брюсселе. Зачастую этот документ получали россияне с «неприемлемыми» взглядами, чтобы отдохнуть в Болгарии или Черногории, – пояснил депутат.

Для проведения биометрических тестов посольства европейских стран будут производить забор крови в объёме от 500 до 1300 миллилитров при приёме заявления на визу. Нововведения должны вступить в силу уже к концу осени.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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