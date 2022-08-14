Российские спортсмены выступили на спортивном фестивале в ЛНР

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14.08.2022, 14:44, Новости дня
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В ЛНР прошел Фестиваль спорта, в котором приняли участие первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова, президент компании FIGHT NIGHTS, победитель Кубка мира по джиу-джитсу, чемпион по боевому самбо Камил Гаджиев и чемпионы-паралимпийцы Михаил Асташов, Алексей Ашапатов, Артур Юсупов.

Показательные выступления Сотниковой прошли на Ледовой арене в одной из спортивных школ Луганска, где олимпийская чемпионка также встретилась с жителями республики, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Спорт – это мир. Мы рады, что приехали поддержать жителей республики в такой непростой момент», – сообщила Сотникова.

Поддержать жителей республики приехали и российские спортсмены Федерации воздушно-силовой атлетики России, они создали в Луганске площадку для занятий воркаутом и подарили ее спортсменам Донбасса.

«Считаю, что мы все сегодня должны поддержать жителей освобожденных территорий. Каждый делает это в меру своих возможностей и компетенций. А мы, люди спорта, делимся ценностями здорового образа жизни, поддерживая таким образом всех неравнодушных к нему жителей», сообщил Гаджиев.

В Луганске он провел два мастер-класса – по общефизической подготовке и смешанным единоборствам для профессиональных спортсменов республики. За развитие спорта в Луганске и динамовского движения Камил Гаджиев был удостоен почетной золотой медали РФСО «Динамо».

На фестиваль в ЛНР приехал также один из ведущих актеров театра Олега Табакова Павел Шевандо, исполнитель главной роли фильма о спорте «Со дна вершины».

«Значение таких фестивалей огромно, они помогают людям увидеть, что спорт развивает много сильных качеств, которые всегда нужны в жизни: терпение, трудолюбие, упорство, умение преодолевать трудности и добиваться успеха, ставя перед собой новые цели! – утверждает Алексей Ашапатов, четырехкратный паралимпийский чемпион, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира по легкой атлетике среди спортсменов с ПОДА.– Над решением принять участие в фестивале долго не думал, хотелось встретиться с людьми, получившими увечья, и с ампутантами. Шанс выступить в соревнованиях в РФ есть у всех, главное – это стремление и сила воли. У нас проводится много соревнований по различным видам паралимпийского спорта».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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