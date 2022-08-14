 

Трехметровый крест на месте гибели «лесного брата» установили в Эстонии

14.08.2022, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трехметровый дубовый крест и памятную доску на месте гибели «лесного брата» Эльмара Ильпа установили на эстонском острове Сааремаа, сообщили местные СМИ.

«После более чем 20 лет поисков в прошлом году в лесу Луулупе было найдено место последнего сражения самого известного сааремааского «лесного брата» Эльмара Ильпа и двух его соратников. В субботу на месте боя с сотрудниками НКВД, которые 12 августа 1950 года ликвидировали «лесных братьев», установили дубовый крест и памятную доску», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR.

Лидер лесных братьев Ильп годами держал в страхе представителей советской власти в Эстонии, нападая как на сотрудников службы безопасности, так и на коммунистических активистов. Из-за своей кровавой деятельности он десятилетиями считался бандитом, однако некоторые историки считают, что Ильп был «борцом за свободу», отмечает ERR.

По данным эстонских историков, после отступления немцев из Эстонии в 1944 году в леса ушли около 30 тыс. «лесных братьев», которые на протяжении нескольких лет вели борьбу с Советской властью. К началу 1950-х годов формирования «лесных братьев» были разгромлены.

Ранее посольство РФ раскритиковало установку памятника «лесным братьям» в Эстонии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Эстонии захотели забрать у РФ «подарок» Ленина.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08.20 / Участки для голосования на выборах президента открылись в Белоруссии

06.03.21 / Турчинов назвал четыре фактора, которые способствовали оккупации Крыма Россией

14.02.21 / Обнаружено реактивное свойство света

01.03.22 / Зеленский присвоил звание “Герой Украины” 12 военнослужащим, шестерым из них – посмертно

05.12.21 / Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью

13.01.21 / “Попытка очернить мою репутацию”. Насиров прокомментировал информацию о повышении его бывшего сотрудника в ГФС Лебедко

03.07.20 / Выступать до Магомаева было сложно, после него – бессмысленно. Люди шли не на концерт – шли на Магомаева

12.05.22 / СМИ: Доходы РФ от продажи нефти выросли на 50% в 2022 году

03.04.21 / Bloomberg – Байден пообещал Украине поддержку перед лицом «российской агрессии»

15.09.20 / Названа самая угоняемая в России марка авто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика