Трехметровый крест на месте гибели «лесного брата» установили в Эстонии

Трехметровый дубовый крест и памятную доску на месте гибели «лесного брата» Эльмара Ильпа установили на эстонском острове Сааремаа, сообщили местные СМИ.

«После более чем 20 лет поисков в прошлом году в лесу Луулупе было найдено место последнего сражения самого известного сааремааского «лесного брата» Эльмара Ильпа и двух его соратников. В субботу на месте боя с сотрудниками НКВД, которые 12 августа 1950 года ликвидировали «лесных братьев», установили дубовый крест и памятную доску», – передает РИА «Новости» со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR.

Лидер лесных братьев Ильп годами держал в страхе представителей советской власти в Эстонии, нападая как на сотрудников службы безопасности, так и на коммунистических активистов. Из-за своей кровавой деятельности он десятилетиями считался бандитом, однако некоторые историки считают, что Ильп был «борцом за свободу», отмечает ERR.

По данным эстонских историков, после отступления немцев из Эстонии в 1944 году в леса ушли около 30 тыс. «лесных братьев», которые на протяжении нескольких лет вели борьбу с Советской властью. К началу 1950-х годов формирования «лесных братьев» были разгромлены.

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