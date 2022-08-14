 

МВД Египта назвало причину пожара в каирской церкви

14.08.2022, 14:44, Новости дня
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Пожар в церкви в каирском районе Имбаба, в результате которого погибли несколько десятков человек, произошел из-за неисправной электропроводки, сообщило Министерство внутренних дел Египта.

«По данным экспертизы, возгорание в церкви произошло из-за неисправности электропроводки. На втором этаже здания, на котором находились несколько учебных классов, загорелся кондиционер, что привело к значительному задымлению», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как указывается в заявлении МВД, плотная дымовая завеса «стала основной причиной смертей и травм находившихся в здании людей». Министерство сообщило, что среди пострадавших два офицера и три сотрудника сил гражданской обороны страны.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники По меньшей мере 41 человек погиб из-за пожара в церкви в Египте.

«Коптская церковь Египта, ссылаясь на органы здравоохранения, утверждает, что из-за пожара в церкви в Каире погибли по меньшей мере 41 человек», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что тридцать пять человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в Египте. Министерство здравоохранения страны сообщило о 55 раненых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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