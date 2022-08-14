Мнение: Симулятор Алхимика (Potion Craft)

Отечественная игра — сразу плюс балл к оценке. Наших разработчиков надо поддерживать безусловно, без всякой рефлексии. Развитый игропром России нужен как воздух.

Суть Потион Крафта том, чтобы делать зелья и продавать их своим средневековым покупателям: яды там всякие, виагру, снотворное… ну, стандартный аптекарский набор. Концепция не вполне новая, симуляторов магазинов мы видели много, но всё же достаточно новая, чтобы я не смог подобрать прямого предшественника для игры.

Автор Потион Крафта, Михаил Чупраков из Петербурга, ещё один пример игродела, который начал с нуля и победил. Сначала Михаил был наёмным разработчиком, потом делал простые игры для мобильников, теперь вот перешёл на индюшатину. Черновой вариант игры накодил сам, а когда очертания ПотионКрафта были уже видны, нашёл издателя и нанял маленькую команду (вот ссылка на интервью).

Успех налицо — 10 тысяч отзывов на Стиме, из них почти все — положительные (ссылка). Со Стимом в России, кстати, ситуация выровнялась, теперь туда можно спокойно перечислять деньги через посредников на Авито, с небольшой комиссией. Я уже закинул тысячу рублей на пробу, всё прошло нормально. Традиционно предупреждаю об осторожности: схема кривая, так что пользуйтесь ей на свой страх и риск. С жуликами Авито борется весьма вяло, объявление откровенных мошенников иногда висят годами. Можно попасть на аферистов и потерять деньги.

Включив первый раз Потион Крафт, я сразу же вспомнил про чешский Кингдом Кам, который много раз вам хвалил. И не зря — как выяснилось, разработчик вдохновлялся именно им. Кингдом Кам — РПГ, однако там есть развитая механика алхимии: можно собирать (или покупать) травки, варить из них зелья на специальном оборудовании, применять эти зелья для лечения, например, после боя. Вот автор Потион Крафта и решил вынести зельеварение в отдельную игру.

Этим-то и отличаются хорошие игры: они двигают вперёд индустрию, показывая другим разработчикам, как можно делать. Именно такой игрой Кингдом Кам и стал. Кстати, как выяснилось позже, его совершенно напрасно называли любительской поделкой — бюджет у него был отнюдь не любительский, 37 млн долларов. Это полноценный бюджет ААА-проекта. И если вы в него ещё не играли, запустите, рекомендую. Можно сразу со всеми дополнениями, они тоже хороши. Подробнее про Кингдом Кам я рассказывал вот здесь.

Но покупать Кингдом Кам, конечно же, нельзя. Издатели игры — европейские русофобы, которые добровольно присоединились к санкциям против нашей страны. Сделали они так из ненависти или из желания заработать политические очки на поддержке бандеровцев — вопрос второстепенный. Главное, что изданные ими игры начиная с марта 2022 следует брать исключительно на торрентах. Совсем отказываться от европейских игр было глупо и некрасиво: мы не нацисты, чтобы отменять чужую культуру. Но вот лишить русофобов заработка — логичный и справедливый шаг.

Вернёмся к Потион Крафт. С технической точки зрения игра получилась отличной — тут вам и милая графика, и хороший интерфейс, и даже кое-какой игровой баланс. Сама работа лавочника греет моё буржуйское сердце: в нулевые годы я даже пытался было завести (в реальной жизни) полноценный компьютерный магазин. В игре дело пошло удачнее — вначале мой аптекарь терпел убытки, но вскоре я разобрался и вышел в уверенный плюс. Единственно, слегка удивлял тот факт, что все мои зелья работали. В реальных-то наших аптеках большая часть витрин заполнена пустышками…

Книга с рецептами в игре также нарисована очень толково, она доставляет прямо-таки эстетическое удовольствие. Первопроходчество автора, повторюсь, тоже большой плюс, он открыл новую страницу игровой истории, основав тем самым очередной поджанр. Но всё же в итоге игра мне не зашла.

Причин на то две. Во-первых, механика игры в том виде, в котором я её застал, довольно примитивна — начиная с определённого момента (через несколько часов развития) она становится нудной. Автор, кажется, серьёзно перенастроил игровое поле в новом обновлении, но я уже наигрался, и обновление ставить не собираюсь.

Во-вторых, механика игры изначально сделана подчёркнуто оторванной от жизни, в виде ненаучной фантастики. Мне кажется, это критическая ошибка, плясать нужно было от реального мира.

Вот у нас есть ступка, котёл, меха — их-то и следовало развивать. Добавьте к базовому оборудованию несколько видов тиглей и печей со смотровыми оконцами, добавьте разные перегонные аппараты, добавьте хронометры и термометры разной точности и разных диапазонов. Добавьте живого смышлёного помощника, чтобы он с переменным успехом варил зелья по вашим рецептам, и чтобы его можно было прокачивать, доверяя ему всё более и более ответственную работу. Сделайте некоторые ингредиенты редкими, другие — ядовитыми для алхимика, у третьих установите разные степени чистоты. Добавьте собственный сад и оранжерею, добавьте холодильник, добавьте систему отношений с поставщиками. И всё — у нас более чем достаточно материала, чтобы сделать приятную реалистичную игру. Гонять колбу стрелочками по карте, как предлагает сейчас Потион Крафт, это одно. А возиться с настоящими средневековыми химическими приборами — совсем другое, куда как более приятное занятие.

Впрочем, повторюсь, большая часть отзывов положительная, местами даже восторженная. Кажется, людям с определённым складом характера игра хорошо ложится на душу. Что же, список обновлений бета-версии выглядит многообещающе — полагаю, дальше будет ещё лучше. Можно уже констатировать факт: Потион Крафт удался.