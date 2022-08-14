Белая майка, черные брюки, блейзер: тренды осеннего гардероба, которые уже висят в вашем шкафу, и как их сочетать, чтобы выглядеть модно

С каждым новым сезоном появляются новые модные тенденции, которые стоит добавить в свой гардероб. Однако в этом году можно не тратить деньги на покупку стильных вещей, так как многие элементы одежды уже есть в нашем шкафу.

Осенью 2022 года в моде будут простые повседневные наряды, которые являются основами. Однако, несмотря на то что белые майки и черные классические брюки считаются самым настоящим хитом сезона, это не значит, что нужно носить их только в деловом стиле. Есть множество способов, как можно оживить эти базовые вещи. Вот некоторые полезные и практичные советы.

Белая майка

Возможно, вы носили белую майку все лето. Этот предмет гардероба будет также актуален и осенью. Этот классический топ можно сочетать с самыми различными вариантами низа.

Осенью можно носить белую майку вместе с брюками оверсайз, например мешковатыми, брюками-парашютами или широкими джинсами.

Дополнить все это можно при помощи структурированного жакета. Это поможет создать более изящный образ.

Маленькое черное платье

Это один из самых универсальных предметов гардероба, который всегда остается актуальным и никогда не выходит из моды.

Черное платье позволяет любой женщине выглядеть просто великолепно. Именно поэтому многие модные бренды включили этот предмет гардероба в свои коллекции.

Дополнить черное платье можно стильными аксессуарами, такими как несколько ожерелий, пояс или массивные ботинки. Все это позволит проявить личный стиль и индивидуальность.

Черные брюки

Прошли те времена, когда черные классические брюки носили только на официальные мероприятия или же в офис в рамках делового костюма.

Несмотря на то что можно сочетать этот предмет гардероба вместе с блейзером, штаны могут легко заменить повседневные джинсы. Осенью можно дополнить такой наряд объемным укороченным топом или же стильным свитером.

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Хорошо смотрятся черные классические брюки как с блузой или рубашкой на пуговицах, так и с футболкой и кроссовками. Это позволит создать красивый и сбалансированный внешний вид.

Сумки с верхней ручкой

Это может быть как маленький аксессуар, так и среднего размера или же большой.

Сумки с верхней ручкой станут модной и популярной тенденцией осени. Это элегантный и классический аксессуар с нотками винтажного стиля.

Такая сумка отлично подойдет, чтобы дополнить любимые джоггеры и джинсы. Аксессуар нейтрального цвета поможет идеально сбалансировать яркий образ.

Классический блейзер

Если сомневаетесь в том, что выбрать, чтобы выглядеть просто превосходно, стоит надеть блейзер. Это идеальный вариант на все случаи жизни.

Хорошо будет смотреться свободный блейзер вместе с юбкой цвета металлик. Блестящий черный пиджак отлично гармонирует вместе с байкерскими брюками. Так вы точно будете в тренде.

Независимо от того, какой именно тип блейзера вы выберете, можно сочетать его совершенно со всем: от платьев-свитеров до комбинезонов, чтобы сделать внешний вид действительно особенным.