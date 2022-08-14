В Эфиопии снесут памятник Пушкину

Муниципальные власти Аддис-Абебы приняли решение о сноса памятника классику русской литературы Александру Пушкину, прадедом которого был уроженец Эфиопии (Абиссинии) Абрам (Ибрагим) Ганнибал.

Соответствующее уведомление по электронной почте направлено в российское посольство.

В своём письме мэр Аддис-Абебы Бекенеиса Тадессе оправдывает случившееся тяжёлой экономической ситуацией в стране и подчёркивает: в Эфиопии «чтут память великого поэта» и не собираются исключать его произведения из школьной программы, но памятник всё же уберут и продадут. Вырученные средства будут направлены на покупку зерна.

– Мы готовы продать монумент России или обменять его на продовольствие. Я, мэр Аддис-Абебы Бекенеиса Тадессе, и весь эфиопский народ надеемся, что вы примете и одобрите наше решение, – говорится в обращении.

Также мэр столицы Эфиопии пообещал пока не переименовывать улицу Пушкина в знак дружеских отношений с РФ, однако решение может быть пересмотрено, если африканцев не устроит сумма, которую им предложат за памятник.

Монумент русскому писателю, выполненный из бронзы скульптором Александром Белашовым, был торжественно открыт в центре Аддис-Абебы 19 ноября 2002 года. В день открытия его освятил патриарх Эфиопской православной церкви.

—