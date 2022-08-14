 

Тридцать пять человек погибли из-за пожара в церкви в Египте

14.08.2022, 13:23, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тридцать пять человек погибли, 45 пострадали из-за пожара в церкви в Египте, сообщили СМИ.

«Тридцать пять человек погибли, 45 ранены в результате пожара в церкви в Египте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Как сообщает местная газета «Аль-Масри аль-Яум», в результате пожара в церкви, расположенной в районе Имбаба, «погибли 35 человек, 25 получили ранения». Пострадавшие доставляются в больницы Имбабы и соседнего района Агуза.

Министерство здравоохранения страны пока подтвердило смерть одного человека при пожаре в церкви в Имбабе и сообщило о 55 раненых.

Минздрав направил на место инцидента более 30 машин скорой помощи для эвакуации пострадавших. По имеющейся информации, большинство доставленных в больницы после пожара – дети, которые пришли на занятия в воскресной школе при церкви.

К настоящему времени пожар в церкви потушен.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования главе коптской православной церкви Тавадросу II в связи с жертвами при пожаре в Имбабе. Глава государства поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим и незамедлительно разобраться в причинах пожара в коптской церкви.

Напомним, в феврале 2019 года при пожаре на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира 28 человек погибли и более 50 пострадали.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02.22 / В Офисе президента прошло заседание фракции “Слуга народа” с участием Зеленского. Нардепы рассказали, что обсуждали

30.12.21 / Содержат пропаганду государства-агрессора. Госкомтелерадио не разрешило ввезти в Украину пять детских книг из РФ

12.01.21 / “Начали выпадать зубы, я с собой их принес”. Фигурант дела Шеремета Антоненко пожаловался на условия пребывания в СИЗО

16.04.21 / Huawei также хочет убрать зарядное устройство из комплектации

05.06.21 / Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

25.11.21 / Данилюк: Коломойский сядет за решетку. Зеленский, как надежный партнер, сдаст его с потрохами

10.08.21 / Саакашвили заявил, что за документ о знании языка украинские чиновники требуют от $200 до $2000

15.02.22 / Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом продолжать сдерживание России

25.03.21 / Новый большой кроссовер Lexus LF выйдет в 2023 году

23.04.21 / “Аромат невероятный”. Ярославский поделился секретом приготовления сочных котлет из куриного филе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика