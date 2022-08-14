В ереванские больницы доставили семерых пострадавших при взрыве на рынке
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Семь пострадавших в результате прогремевшего в воскресенье взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» доставлены в больницы Еревана, сообщила глава армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян.
«К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», – передает ТАСС слова Степанян.
Тем временем мэрия Еревана сообщила, что под завалами продолжают оставаться люди, ведутся спасательные работы.
Ранее в пресс-службе МЧС Армении сообщили, что взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, есть пострадавшие.
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