 

В ереванские больницы доставили семерых пострадавших при взрыве на рынке

14.08.2022, 13:23, Новости дня
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Семь пострадавших в результате прогремевшего в воскресенье взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» доставлены в больницы Еревана, сообщила глава армянской службы скорой помощи Тагуи Степанян.

«К настоящему моменту в больницы доставлены семь пострадавших. Но это неполная картина, она меняется каждую секунду», – передает ТАСС слова Степанян.

Тем временем мэрия Еревана сообщила, что под завалами продолжают оставаться люди, ведутся спасательные работы.

Ранее в пресс-службе МЧС Армении сообщили, что взрыв прогремел в торговом центре «Сурмалу» в Ереване, есть пострадавшие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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