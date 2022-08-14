 

Times – жителей Великобритании призвали беречь воду ради борьбы с засухой

14.08.2022, 13:05, Разное
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В восьми из четырнадцати регионов Великобритании было объявлено состояние засухи, пишет The Times. Жителей этих регионов просят экономить воду: ограничить приёмы душа, поливать растения водой из ванной и отказаться от мойки автомобилей.


AP

Вчера на половине территории Великобритании была объявлена засуха, пишет The Times: жителей затронутых районов попросили ограничить приём душа четырьмя минутами, поливать растения водой из ванной и отказаться от помывки автомобилей.

Как пишет издание, Yorkshire Water стала пятой по счёту компанией, которая ввела ограничения. Они затронут 5 миллионов её клиентов. По словам экспертов, потребуется несколько недель дождя для того чтобы заполнить осушённые резервуары.

The Times напоминает, что правительство Великобритании объявило статус засухи в восьми из четырнадцати регионов страны. Также ожидается, что в этом месяце в список будут внесены Йоркшир и Западный Мидленд. Все остальные регионы, кроме северо-восточных, объявлены как переживающие долгий период засушливой погоды, что является последней ступенью перед засухой.
Если ситуация не улучшится, правительство будет иметь возможность ужесточить меры, введя ограничения на помывку машин, бассейны и уборку общественных зданий, пишет The Times.

Отмечается, что в ряде регионов Великобритании этот июль побил рекорды по засушливости.
«Мы забираем воду из наших рек. Природа несёт ущерб из-за нашей глупости. Мы не можем просто жаловаться на нехватку дождя, в сложившейся ситуации виноваты мы сами», — приводит издание слова профессора Ханны Клоук из университета Рединга.

Как пишет The Times, заполненность водных резервуаров в прошлом месяце составляла всего 65%, что является минимумом с 1995 года. По словам экспертов, лишь 14% английских рек находятся в нормальном состоянии, что может негативно сказаться на речной фауне и птицах. 


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