Times – жителей Великобритании призвали беречь воду ради борьбы с засухой

В восьми из четырнадцати регионов Великобритании было объявлено состояние засухи, пишет The Times. Жителей этих регионов просят экономить воду: ограничить приёмы душа, поливать растения водой из ванной и отказаться от мойки автомобилей.



AP

Вчера на половине территории Великобритании была объявлена засуха, пишет The Times: жителей затронутых районов попросили ограничить приём душа четырьмя минутами, поливать растения водой из ванной и отказаться от помывки автомобилей.

Как пишет издание, Yorkshire Water стала пятой по счёту компанией, которая ввела ограничения. Они затронут 5 миллионов её клиентов. По словам экспертов, потребуется несколько недель дождя для того чтобы заполнить осушённые резервуары.

The Times напоминает, что правительство Великобритании объявило статус засухи в восьми из четырнадцати регионов страны. Также ожидается, что в этом месяце в список будут внесены Йоркшир и Западный Мидленд. Все остальные регионы, кроме северо-восточных, объявлены как переживающие долгий период засушливой погоды, что является последней ступенью перед засухой.

Если ситуация не улучшится, правительство будет иметь возможность ужесточить меры, введя ограничения на помывку машин, бассейны и уборку общественных зданий, пишет The Times.

Отмечается, что в ряде регионов Великобритании этот июль побил рекорды по засушливости.

«Мы забираем воду из наших рек. Природа несёт ущерб из-за нашей глупости. Мы не можем просто жаловаться на нехватку дождя, в сложившейся ситуации виноваты мы сами», — приводит издание слова профессора Ханны Клоук из университета Рединга.

Как пишет The Times, заполненность водных резервуаров в прошлом месяце составляла всего 65%, что является минимумом с 1995 года. По словам экспертов, лишь 14% английских рек находятся в нормальном состоянии, что может негативно сказаться на речной фауне и птицах.