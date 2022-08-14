Fox 10 – «с нас хватит» — власти Аризоны распорядились закрыть дыры в стене на границе с Мексикой

Губернатор Аризоны Даг Дьюси подписал распоряжение о немедленном начале строительства на границе с Мексикой для устранения дыр в стене, через которые в США проникают нелегалы и наркодилеры. Глава департамента внутренней безопасности штата подчеркнул, что администрация Байдена не относится серьёзно к приграничному кризису, поэтому власти Аризоны не стали дожидаться разрешения правительства и готовы принять любые последствия своего решения, передаёт Fox 10.

ТРОЙ ХЕЙДЕН, ведущий Fox 10: А сейчас переходим к другим новостям. Губернатор (Аризоны. — ИноТВ) Дьюси подписал исполнительный приказ о разрешении немедленного строительства для того, чтобы закрыть дыры в стене на границе с Мексикой.

ДЕЗИРЕ ФЛУЭЛЛЕН, ведущая Fox 10: Глава внутренней безопасности Аризоны заявил, что штат больше не будет ждать, когда начнёт действовать федеральное правительство. Корреспондентка Fox 10 Николь Гарсиа в прямом эфире расскажет подробности. Николь?

НИКОЛЬ ГАРСИА, корреспондентка Fox 10: Аризона решила взять дело в свои руки и уже начала строительство, заделывая дыры в стене в округе Юма. Штат решил это сделать без предварительного уведомления или разрешения федерального правительства, так что впоследствии в будущем может получить от него замечания.

Итак, строительство началось только сегодня утром. Перед Департаментом по чрезвычайным и военным вопросам Аризоны стоит задача построить физическую преграду, чтобы закрыть дыру. Они собираются использовать 60 двухярусных грузовых контейнеров. Грузовые контейнеры станут частью стены на границе. Она будет высотой более шести метров. Все контейнеры соединят и приварят друг к другу, а сверху пустят колючую проволоку.



Ожидается, что такой барьер закроет в этой части стены брешь размером в 304 метра, через которую, по словам властей штата, каждый божий день тысячи мигрантов и смертельных наркотиков проникают в страну. Глава внутренней безопасности Аризоны заявил, что штат действует по собственной инициативе и в дальнейшем готов принять любые последствия.

ТИМ РЁМЕР, глава Департамента внутренней безопасности Аризоны: За последние полтора года мы не видели со стороны администрации Байдена ни одного указания на то, что она серьёзно относится к решению кризиса на границе. С нас хватит. Разговорами делу не поможешь. Настало время для действий — вот почему мы приступаем к этому сейчас.

НИКОЛЬ ГАРСИА: Он также заявил, что эта секция стены на границе должна быть закрыта через три дня. Со временем штат собирается закрыть лазейки в стене общей протяжённостью около 1864 км. На прямую связь выходила корреспондентка Fox 10 News Николь Гарсиа.

Дата выхода в эфир 12 августа 2022 года.