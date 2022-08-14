 

Мнение: Льготы на получение РВП и вида на жительство в РФ для жителей ЛДНР и Украины

14.08.2022, 12:15, Разное
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МВД РФ о текущих льготах для жителей ЛДНР и Украины на получение РВП и вида на жительство в РФ.

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины с 14 июля смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ) в России без сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства страны.

«С 14 июля 2022 года… граждане указанных государств освобождены от подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации при подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства.

Также отмечается, что в соответствии с законодательством украинцы имеют право обратиться за РВП без учёта квоты.
Необходимые документы установлены административным регламентом МВД. Заявление на выдачу РВП рассматривается на протяжении 60 суток, ВНЖ — до четырёх месяцев.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев прокомментировал высказывание украинского вице-премьера Ирины Верещук о работе над введением уголовной ответственности за получение паспорта России.

https://russian.rt.com/russia/news/1036917-rvp-vnzh-ukraina – цинк

Помню, как в 2015-2017 это было огромной проблемой для выходцев с Украиной, когда получение данных бумажек было отнюдь непростым делом.

Источник: Colonel Cassad


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