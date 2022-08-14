 

В Мариуполе назвали сроки восстановления электро- и водоснабжения

14.08.2022, 12:00, Новости дня
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Мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что до конца сентября 80% жилых домов в городе будут обеспечены электричеством и водой. На сегодня свет есть более чем в 20% жилых домов.

«До конца сентября электричеством и водоснабжением будут обеспечены 80% жилых домов Мариуполя. Об этом накануне говорил с жителями Приморского района. Над восстановлением электромагистралей и электросетей сегодня трудятся более 500 российских энергетиков, задействовано около 100 специалистов от «Мариупольсвета» и представителей Республиканской энергопоставляющей компании», – передает ТАСС слова Иващенко.

По его словам, свет уже есть более чем в 20% жилых домов. «При этом подача воды осуществляется во всех районах, но не на все этажи домов. Эта ситуация изменится после подключения к электричеству насосных станций», – отметил Иващенко.

Он добавил, что российские и республиканские подрядчики активно восстанавливают газотранспортную сеть города. «В первую очередь газ появится в домах индивидуальных собственников жилья (ИСЖ). Как ожидается, газ во все дома горожан подадут уже в начале октября», – заключил мэр Мариуполя.

Мариуполь – самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. Бои за него начались 25 февраля. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ о освобождении города российскими вооруженными силами и силами Народной милиции ДНР.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что мастер-план развития Мариуполя президент РФ Владимир Путин одобрил, поэтому восстановительные работы Мариуполя продолжаются, электро- и водоснабжение в городе возобновят к середине сентября.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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