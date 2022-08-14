Президент Латвии призвал отбирать ВНЖ за поддержку России

Власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине, сообщил латвийский президент Эгилс Левитс.

«Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию», – приводит его слова РИА «Новости».

Левитс добавил, что пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики. По его словам, виды на жительство не должны выдаваться и продлеваться тем жителям Латвии, «кто в будущем примет российское гражданство и будет поддерживать специальную операцию на Украине».

Кроме того, Левитс заявил, что Латвия поддерживает требования Эстонии, Финляндии и Чехии о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Такое решение должно быть принято на европейском уровне, резюмировал латвийский лидер.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

В Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза (ЕС) в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

В США, говоря о возможном запрете на въезд россиянам, заявили, что вводимые Вашингтоном против Москвы меры не должны вредить российскому народу.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к РФ «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».

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