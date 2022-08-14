Стало известно о зарубежных перспективах сбежавшего из России Анатолия Белого

В Сети появилась информация о возможных перспективах сбежавшего из РФ Анатолия Белого. Не так давно актер МХАТа перебрался в Израиль, отыграв до конце театральный сезон.

После начала спецоперации Российской Федерации некоторые звезды шоу-бизнеса и известные люди выехали за рубеж. Многие из них были подвергнуты остракизму со стороны коллег и общественности. Среди покинувших родину оказался и известный актер Анатолий Вайсман, более известный, как Анатолий Белый. Свой творческий псевдоним артист создал, просто переведя еврейскую фамилию на русский язык.

Как сообщал сам селебрити, ему было тяжело дорабатывать до конца сезона, однако иначе он не мог поступить, чтобы не подводить коллег. Не все сбежавшие звезды поступили так, некоторые выехали, прервав все свои договорные обязательства. Стоит отметить, что, по признанию самого Белого, Константин Хабенский, руководивший Московским художественным академическим театром, заявил, что двери для актера всегда будут открыты и он может вернуться в любое время.

Пока же, пребывая на территории Святой Земли, Анатолий Белый принялся упорно учить иврит. Перед отъездом из РФ он опубликовал в одной из соцсетей пост, в котором попрощался с почитателями своего творчества. В Израиле Белый не один, еще раньше туда выехали его отец с матерью и сестра. Уже давно там живут его родители и сестра. А буквально на днях стало известно, что в конце августа он планирует выступить в одной постановке вместе с выехавшей еще раньше Чулпан Хаматовой. Впрочем, многие журналисты и блогеры сомневаются в больших перспективах звезды.