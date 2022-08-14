 

Упоминание нетрадиционных сексуальных ориентаций без «явного осуждения» приравняют к пропаганде

14.08.2022, 11:33, Разное
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Государственная дума работает над ужесточением закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.

Парламентарии, в частности, хотят приравнять к пропаганде любые упоминания о нетрадиционных сексуальных отношениях, не содержащие «явного и понятного осуждения».

Новая версия закона также уточняет, что пропаганда, направленная на несовершеннолетних – это размещение информации в любом месте, где к ней могут получить доступ дети «тем или иным способом» или «при том или ином стечении обстоятельств».

– Надо понимать, что пока ребёнку не исполнилось 18 лет, логика у него работает проще, чем у взрослых – если что-то упоминается, но не осуждается, значит, это вариант нормы, а не осуждаемое явление. Если сейчас не запретим, то получим ситуацию, как на Западе… Будем смотреть, как наши дети стройными рядами идут записываться в гомосексуалисты, – предостерегла один из авторов документа, депутат Елена Чапельникова.

В законопроекте предусмотрены исключения – так, в научных работах осуждать нетрадиционные половые связи не придётся. В пояснительной записке отмечается: новые правила не должны помешать учёным искать действенные способы излечения гомосексуализма, гендерных расстройств и других опасных современных болезней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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