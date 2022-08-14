30 лет под одной крышей кончились: Маликов съехал из дома по желанию жены

Все чаще появляются разговоры о том, что музыкант подумывает бросить супружницу. Якобы артиста начали замечать в компании молодых девушек, а в частности, фотомодели Ирины Антоненко. Помимо этого, летом Дмитрий Маликов поехал отдыхать без жены.

Впрочем, во время выступления на радио Monte Carlo артист опроверг информацию о разладе в семье. По словам Маликова, у них с Изаксон все прекрасно, более того, семья недавно переехала в новый дом. Как отметил музыкант, они просто решили сменить обстановку, так как в старом провели почти всю совместную жизнь. Причем 30 лет под одной крышей кончились именно по желанию супруги.

“Я вообще придерживаюсь позиции делать все так, как она хочет”, – откровенно признался Дмитрий Маликов.

Напомним, ранее артист заявил, что имеет довольно консервативные взгляды на отношения. По его словам, несмотря на то что за время брака было многое, он все равно уверен, что “мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться”. Дмитрий Маликов уверен, что все конфликты и недопонимания можно решить.

У пары двое детей. Дочь Стефания, которой недавно исполнилось 22 года, и сын Марк, рожденный от суррогатной мамы в 2018 году.