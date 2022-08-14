Мнение: Техническое. 14.08.2022

Техническое. 14.08.2022

В порядке отчета модератора о проделанной работе в Телеграме

– Основные причины бана канале, это переспам смайликами и отправку ссылок. Крайне нежелательно присылать только один смайл или же строчить портянку где смайлов больше чем текста, бот считает подобное за «нечитаемый текст».

Вторая причина, это попадание в стоп-слова. К сожалению бот не понимает контекст.

Нашествие укроботов не проблема, проблема не забыть через неделю разблочить тех, кто им отвечал.

– Стоп-слова обновляются регулярно и подгоняются под актуальную методичку укроботов. Работа нудная, так как оппоненты постоянно пытаются обходить защиту.

– Всё ципсо, троллей и провокаторов из комментов одномоментно не убрать (пока), но модератор работает в этом направлении. Вы сами можете видеть результаты автоматический зачистки сразу после публикации поста по мгновенной исчезающим бот-комментариям.

– На данный момент в чате:

Лимит на комментарии 1 минута

Бан за неаргументированную критику администрации или за мат в её сторону

Стикеры отключены и включены не будут

Удаление emoji (одиночных и множественных) без текста

Удаление ссылок, и @упоминаний

Реакции «какашка» не будет

Бот сначала удаляет комментарии содержащие запрещенные слова и прочее, при злоупотреблении банит автоматом.

Модерация в период массированных набегов укроботов ужесточается. Просьба понять и простить всех кого репрессировали без причины.

– Спасибо тем кто оказывает содействие модератору в борьбе с укроботами и шлюхоботами, а также в настройке и обновлении антиспама

– Пласт работ по содержанию чата в относительной чистоте требует большого труда и доставляет много головной боли, но модератор старается.

🚫По вопросам разбана невинно репрессированных, ваши претензии и предложения

✉️ [email protected]

✅ Для разбана просьба писать на указанную выше почту (в письме укажите ваше имя в профиле, @юзернейм или ссылку на профиль).

Кто желает поблагодарить модератора за ежедневную кропотливую работу по очищению чата от мусор и поддержать его работу может поблагодарить его по следующим реквизитам: 5336 6903 3965 7852

По работе модератора в Живом Журнале:

1. У меня сейчас на разбор комментариев нет времени от слова совсем. Его и на сам блог не всегда хваттает.

2. Удаляю то, что пропустил модератор по сигналам читателей присылаемых в ЛС (спасибо им) задним числом.

3. Напоминаю, что в этом году традиционной амнистии в связи с военным временем не будет. К этому вопросу вернемся после окончания войны. Так что сейчас бан это фактически не бан до конца года, а бан до конца войны.

4.Интересные материалы на публикацию в Телеграм присылать сюда [email protected] или в ЛС

5. На модератора в ЖЖ традиционный сбор будет в конца года.

По ведению блога:

1. К традиционному объему ведение блога вернется после того как вернусь с форума "Армия-2022". Фото с выставки, интересности + о конференции по информационно-психологической войне будут отдельные материалы. Если интересны какие-то моменты по выставке, пишите, постараюсь посмотреть и написать. Само собой, с некоторыми читателями получится пересечься на самой выставке.

2. Удалось пообщаться вживую с героем-разведчиком, который на известном видео забрел на позиции ВСУ и смог заболтать охранение противника и уйти к своим, после чего позиции вражеской роты лесопосадке накрыли артиллерией. Подробности этой истории от первоисточника будут на неделе. Также он же рассказал, как за линией фронта нашли бронеавтомобиль "Саксон" и угнали на нашу сторону. В общем, очень интересный человек. По каким-то неведомым причинам до сих пор не представлен к государственной награде.

—