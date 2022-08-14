Как там Курбан? – Личное мнение

Вспомнила на днях о Курбане Омарове и порадовалась за мужика.

Пока Ксюндель публикует старые фотографии с унылым выражением на лице, доказывая, как она была измучена в браке, бизнесмен Омаров наслаждается жизнью.



Фото: Соцсети

То он на море, то снова на море. Бабы какие-то рядом, солнце и пальмы — что ещё нужно для счастья?

В общем, развод Курбану пошёл на пользу.

Бизнес Омарова, о котором втирала всем Ксюндель, и в самом деле хороший. Настолько всё организовано, что Омарову и заниматься им не нужно.

Курбан решил проблему с холостяцким жильём, успешно решает и личную жизнь.

Вот уже год Ксюндель доказывает всем, как у неё продолжается жизнь, а у Курбана она просто продолжается.

Посмотрела я на всё это и вот, что скажу: конечно, можно как Бородина сначала выдавать желаемое за действительное, ругаться с теми, кто указывает на очевидное, а потом наоборот — убеждать, как всё было плохо, бежать за ушедшим трамваем, чтобы крикнуть ему, что тебе безразлично. То есть, жить прошлым.

А можно как Курбан — просто жить.

И это — ваш личный выбор. Наслаждаться жизнью или исходить злостью, что что-то там не сложилось в прошлом.

И от вашего выбора зависит ваша жизнь в настоящем. Счастливы вы или наоборот.

Вспоминаете прошлые отношения?

—