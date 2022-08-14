 

В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона

14.08.2022, 10:35, Новости дня
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Референдум по самоопределению в области состоится, не смотря на позицию США, американским властям не стоит вмешиваться в дела региона и относиться к нему как к своей колонии, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учета мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела», –приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, освобожденные территории никогда не будут американскими колониями.

Стремоусов добавил, что они всегда будут свободными в составе одной большой единой России. «Мы сами разбираемся с нашей культурой и с нашим будущим, которое неизбежно связано с Российской Федерацией», – отметил он.

Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.

Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – полагает Стремоусов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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