Три человека погибли при восхождении на вулкан в Эквадоре

Три человека погибли, еще 12 получили ранения в результате падения при восхождении на вулкан Кариуайрасо в Эквадоре, информирует спасательная служба страны.

«Пятнадцать человек пострадали, трое из них (одна женщина 47 лет и двое мужчин 45 и 50 лет) погибли на горе», – передает РИА «Новости» заявление спасателей. Они добавили, что альпинисты упали с высоты 60 метров.

Как отмечается, пострадавшие доставлены в больницы городов Риобамба и Амбато.

Ранее находящаяся на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов запросила помощь. При этом данные о количестве членов команды разнились: изначально сообщалось, что их было 19 человек, затем в турфирме Еlbrus.guide, организовавшей восхождение, сообщили о 20 спортсменах.

Спасти удалось 14 человек, пять альпинистов погибли до прихода спасателей, а выжившие получили сильные обморожения и травмы. Скорость ветра на Эльбрусе в ходе спасательной операции достигала 70 м/с, температура – минус 20 градусов, видимость не превышала одного метра.

Организатор тура и один из выживших альпинистов рассказывали обстоятельства трагедии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Участвовавших в спасении альпинистов на Эльбрусе специалистов представят к государственным и ведомственным наградам.

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