 

Мирный житель погиб в Макеевке при обстреле со стороны украинской армии

14.08.2022, 10:35, Новости дня
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Мирный житель города Макеевки погиб в результате обстрела, предпринятого Вооруженными силами Украины, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«При обстреле Червоногвардейского района Макеевки на пер. Цигарелли погиб мужчина 1962 года рождения», – передает ТАСС сообщение штаба.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские силовики в воскресенье утром дважды открывали огонь по Червоногвардейскому району Макеевки из артиллерийских орудий калибра 152 мм, выпустив в общей сложности 14 снарядов.

Ранее украинские войска обстреляли Макеевку, Горловку и Донецк, выпустив 13 снарядов и 20 ракет из «Града».

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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