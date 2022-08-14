Мнение: Смещение акцентов

15 августа прошлого года Талибан окончательно взял власть, президент Афганистана Ашраф Гани бежал, бросив на летном поле не поместившиеся в самолет сумки в валютой, а 31 августа США завершили 20-летнюю войну, самую продолжительную внешнюю войну в своей истории.

Предполагается, что США проиграли эту войну, и я с этим совершенно не соглашусь, так как все задачи американцы решили еще в 2001-2002 годах. Война была механизмом, с помощью которого президент Буш попытался перезапустить американскую экономику. И перезапустил. Не его вина, что общий кризис капиталистической системы дошел до критической стадии, и то, что прекрасно сработало во времена президента Рузвельта, уже не могло ничего спасти во время президента Буша. В любом случае война позволила влить в экономику страны колоссальные средства, что, в общем-то, и требовалось от этой войны.

Впрочем, задача пропагандистов — не думать, не создавать модели, а просто бить на эмоции. Чем громче крик и звонче фраза, тем выше гонорар, вот и вся мотивация.

Однако здесь, пожалуй, стоит обратить внимание на нечто иное. Впервые за несколько десятилетий США ни с кем и нигде не воюют. Впрямую, во всяком случае. Сейчас они придерживаются совершенно иного подхода: они создают конфликты, разжигают их, но сами категорически не намерены в них участвовать. Опять же — участвовать прямо. Опосредовано США главный спонсор конфликта на Украине, и недавнее обострение вокруг Тайваня, которое еще неясно, куда вырулит, было инициировано действиями опять же, США.

Тенденции таковы, что время традиционных армий уходит в прошлое. Штаты готовятся к ведению совершенно иной деятельности — военно-полицейской. Есть две армии, которые остаются именно армиями — российская и китайская. Они не могут обеспечить решение глобальных задач, однако на региональном уровне представляют определенные угрозы. Плюс наличие ядерного оружия, но опять же — это, скорее, фантомная боль прошлого, чем инструмент решения военно-политических задач настоящего. По всей видимости, одной и з целей двух конфликтов — действующего на Украине и потенциального на Тайване — является ликвидация военной угрозы со стороны российской и китайской армий.

Кремль «стачивает» свою армию, и США просто дают возможность довести этот процесс до логического завершения. Я полагаю, что в отношении России уже сформирована задача, выполнение которой будет расцениваться в США, как конечная точка украинского конфликта: изъятие стратегических ядерных арсеналов России. Каким образом это будет достигнуто — вариантов достаточно много, как военно-политических, так и просто политических. Как раз изобилие этих сценариев и не дает возможность оценивать како-либо из них, как приоритетный. Но то, что для США важно довести дело до разгрома или истощения российской армии, после чего Кремлю будет выдвинут ультиматум — видимо, в рамках такого сюжета и будут развиваться события.

С Китаем, как ни странно, с одной стороны даже проще, с другой — посложнее, так как истощить Китай крайне проблематично. А вот уязвимость как экспортной экономики, позволяет с оптимизмом смотреть на возможный сценарий решения его проблемы. Кстати, подобное происходило и ранее. Войска англичан (а во второй опиумной войне англичан и французов) вынудили китайскую империю капитулировать, так как внутреннее положение в Китае было, что называется, «на грани». Вторая опиумная вообще велась в годы, когда в Китае начала бушевать внутренняя гражданская война.

Китай очень уязвим перед внутренним конфликтом, так как критическая и хроническая проблема — это постоянный разрыв в уровне жизни между побережьем и глубинкой, и в связи с этим хронический и перманентный тлеющий разлом страны. Ни разу за всю историю Китай так эту проблему и не смог разрешить — каждый раз он наталкивался на то, что управлять столь сложным конгломератом противоречий в рамках традиционного китайского управления невозможно. Сегодняшнее положение — не исключение. Китайское руководство пытается разрешить это противоречие через создаваемый им цифровой концлагерь с унифицированными нормами и правилами, но, похоже, только усугубляет проблему, сжимая пружину. Откат может оказаться очень сильным.

В общем, уязвимость Китая перед внутренними разломами — это его ахиллесова пята, и я думаю, что США будут играть именно на этом поле.

Что в итоге? После обнуления последних классических военных машин, имеющих гипотетические перспективы влиять на глобальные события, поддержание мирового порядка (каким бы он ни был) станет задачей военно-полицейских сил. И США готовятся заранее занять эту нишу. Тем более, что они обладают тремя ключевыми факторами, позволяющими им монополизировать эту весьма прибыльную сферу глобальных услуг. Во-первых, военные базы США по всему миру, развитая инфраструктура присутствия. Во-вторых, способность к глобальному реагированию и переброске значительных сил в любую точку мира из любой точки мира. И, наконец, третий фактор, который очевидно станет явным после того, как будет решена проблема России и Китая — это создание единого стандарта вооружений, подготовки, военных технологий. Монопольным владельцем которых будут США.

Поэтому Штаты постепенно отказываются от прямого участия в крупномасштабных боевых действиях и конфликтах, так как возникающие задачи более эффективно и менее расточительно решать через прокси-структуры и «по доверенности» с помощью дружественных туземных военных структур. Афганистан остается последней крупноформатной войной, которую вели Соединенные Штаты, и пока каких-либо перспектив прямого участия армии США в новых конфликтах не просматривается.

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