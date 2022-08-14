 

Анна Нетребко носила необычные топы на европейских курортах, включая топ из кружева и мини-кроше

14.08.2022, 10:10, Разное
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В последнее время Анна Нетребко часто упоминается в СМИ. Наибольшей критике подверглось творчество певицы на Западе. Она заявила, что в политической обстановке это непатриотично. Оперная звезда признала, что ее это беспокоило, но затем она решила все бросить и отправиться в модное путешествие.
Оперная певица, которой 50 лет, отдыхает вместе с мужем и сыном. Звездная семья отдыхает в Вероне, самом северном регионе Италии. В блоге можно увидеть фотографии, сделанные во время прогулок певицы. На снимках Анна предстает в ярких, экстравагантных нарядах. Звезда прокомментировала снимки: “Хожу купаться и лежать под солнцем”.

Снимки дивы всегда вызывают восторг у подписчиков. “Анна, вам нет равных! Шикарный отдых”; “Реально! Анна, прекрасного отдыха! Вам не нужно ни о чем думать. Все, что вам нужно – это море и вы сами”. “Красота природы просто потрясающая!”; “Анна, у вас все просто огонь! Все вещи – огонь! Ноги, платье и образ”. написали поклонники певицы:

Не все подписчики щедрые. Некоторые пишут Анне не самые добрые вещи. Недавно Анна разозлилась и в эфире назвала ненавистников “долбоебами”. Позже Нетребко извинилась за свою несдержанность, объяснив, что она имела в виду.

“Как вы могли даже подумать о том, что можете обзывать меня?”. Нет. Как вы знаете, бранные слова не предназначались для подписчиков. Они предназначались представителям СМИ, которые ежедневно рассказывают о моей жизни с такими заголовками, как “Найдена в кустах, почерневшая и стоящая на коленях”. Какие-то пугающие вещи, которые я уже не помню. Исполнитель сказал, что люди просто смеются”.


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