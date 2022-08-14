 

Дубцова провела экскурсию по местам съемок сериалов “Стук в мою дверь”, и “Черная любовь”

14.08.2022, 10:10, Разное
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Ирина Дубцова отдыхала в Турции и провела экскурсию по местам съемок турецких сериалов “Стучитесь в мою дверь” (и “Черная любовь”). Кадрами с прогулки певица поделилась с подписчиками в своем блоге.
40-летняя артистка посетила “Дом мечты”, который Серкан, главный герой сериала “Постучись в мою дверь”, подарил Эде. Ирина вместе с друзьями прогулялась до лодочного причала, где Кемаль, главный герой теледрамы “Черная любовь”, сделал предложение Нихан. Они также покатались на яхте.

Звезда призналась, что любит турецкие телепередачи. Возможно, скоро в этот список войдет и Нихан. Ирину Дубцову на съемках фильма “Услышь меня” сопровождали ее друзья.

В обращении, которое она сделала к своим подписчикам, певица недвусмысленно намекнула на свое творческое будущее. Скорее всего, артистка появится в одном из эпизодов мыльной оперы благодаря случайной встрече с труппой. “Мои друзья. Это была интересная роль”. Дубцова призналась, что вы сможете увидеть меня в “Услышь меня”.


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