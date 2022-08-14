Лепс удивил комика Макарова роскошным приемом в своем доме

Илья Макаров стал гостем в доме Григория Лепса, поделившись своими впечатлениями в соцсети. Как оказалось, комика восхитила гостеприимность певца и роскошный прием в его доме.

31-летний юморист, более известный как Макар, Илья Макаров был приятно удивлен, что один из самых авторитетных артистов страны очень щедр и гостеприимный. Так, после встречи популярный исполнитель буквально завалил стол едой, пригласив всю съемочную группу. Всех поразило и количество яств, и то, что исполнитель хитов «Рюмка водки на столе» и «Я счастливый, как никто» не экономил на качестве яств.

Кроме того шоумен особо подчеркнул легкость общения со звездой первого эшелона российской эстрады. Не сдерживая эмоций, Макаров откровенно признался, что ему хотелось ущипнуть себя, настолько эта встреча казалась невероятной.

Стоит отметить, что знаменитый комик до сих по не имеет спутницы жизни, расставшись с девушкой в конце прошлого года. Он готов к серьезным отношениям и даже завести ребенка. В таком случае он сократит свой рабочий график, чтобы уделять время ребенку.