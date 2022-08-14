 

В Краснодарском крае ввели новый индекс региона для автомобильных номеров

14.08.2022, 9:33, Разное
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В связи с резким ростом доходов населения, существенным улучшением демографической ситуации и запретом на использование армянской временной регистрации транспортных средств, в Краснодарском крае вводится новый индекс региона для использования в автомобильных номерах.

Сегодня регион использует индексы 23, 93, 123, 193, 293, 393, 493, 593,693, 793, 893. Комбинации цифр и букв с индексом 993 были исчерпаны в июне этого года. В связи с этим ГИБДД региона и Минтранс согласовали первый в истории страны четырёхзначный индекс для обозначения субъекта федерации – 1193.

– Наш регион – один из самых благополучных в стране, миграция сюда растёт. Вы и сами заметили, что население Краснодара скоро составит полтора миллиона человек, Геленджика и Анапы – полмиллиона, – рассказал глава краевого ГИБДД Вениамин Стеценко. – Население Сочи не удалось определить даже в ходе всероссийской переписи населения. Кроме того, в каждой семье есть по несколько транспортных средств. Поэтому было принято о введении индекса 1123.

В ведомстве успокоили жителей региона: менять уже существующие автомобильные номера не придётся, новый индекс актуален при первой постановке ТС на учёт, а также для перерегистраций из других регионов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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