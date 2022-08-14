 

Украинские войска почти за 20 минут четыре раза обстреляли территорию ДНР

14.08.2022, 9:10, Новости дня
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Украинские войска почти за 20 минут обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой народной республики, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и 13 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.01 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Докучаевск: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 08.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 08.16 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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