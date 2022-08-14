 

Бойцы «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

14.08.2022, 9:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бойцы украинского нацподразделения «Кракен» бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.

Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона «Кракен».

«Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», – передает РИА «Новости» слова попавшего в плен командира взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникоав.

Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали.

«Руку я потерял вследствие того, что я два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы быть и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти потому, что стреляли, из-за этого я потерял руку», – рассказал командир.

По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил РФ и республик Донбасса.

Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.21 / Украинские химики призвали Минэкономики ввести ограничения на азотно-фосфорные удобрения из Беларуси

20.01.21 / Эксперт объяснил, почему Абхазия не выдает РФ убийц Япончика

01.06.21 / “Реально повезло”. Фронтмен группы Kozak System во время концерта упал с возвышения на спину. Видео

29.12.20 / Семь украинцев полтора года не могут сойти с судна на стоянке в Китае

08.12.21 / Автобус со школьниками обстреляли в Ингушетии

09.09.20 / На европейских рынках зафиксирован рост после потерь в США и Азии

25.08.20 / Собственники TikTok подали иск на администрацию Трампа

20.10.20 / Онищенко назвал утилизацию в США подаренных Россией аппаратов ИВЛ примитивным политиканством

04.10.20 / В результате шторма “Алекс” во Франции пропало 18 человек

12.07.20 / «Протестные» праймериз в Гогконге: число участников превысило 600000

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика