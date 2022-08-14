Бойцы «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе

Бойцы украинского нацподразделения «Кракен» бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.

Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона «Кракен».

«Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», – передает РИА «Новости» слова попавшего в плен командира взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникоав.

Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали.

«Руку я потерял вследствие того, что я два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы быть и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти потому, что стреляли, из-за этого я потерял руку», – рассказал командир.

По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил РФ и республик Донбасса.

Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.

—